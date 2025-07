Kobiety pójdą do wojska, jeśli wybierze je system losowania

Dania zapowiada zwiększenie swojej obecności wojskowej na Grenlandii. Źródło: Szymon Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Artykuł 81. duńskiej konstytucji stanowi, że "każdy mężczyzna zdolny do noszenia broni jest zobowiązany do osobistego przyczyniania się do obrony ojczyzny". Ale teraz władze Danii wprowadzają obowiązkową służbę wojskową również dla kobiet.

Jak podaje BBC, od 1 lipca 2025 roku Duńczycy i Dunki, po ukończeniu 18. roku życia, muszą zarejestrować się w systemie, w którym zostaną poddani ocenie pod kątem potencjalnej służby wojskowej. Większość z osób powołanych do służby stanowić będą ochotnicy. Pozostałych, bez względu na płeć, wylosuje system.

Duński parlament zadecydował, że dyskutowana w 2024 roku zmiana w prawie wejdzie w życie w lipcu 2025 roku, o pół roku wcześniej niż zapowiadano. Zostało to podyktowane zwiększeniem przez NATO wydatków na obronę w obliczu obaw o bezpieczeństwo w Europie. - Nie dozbrajamy się dlatego, że chcemy wojny, zniszczenia i cierpienia, ale dlatego, że chcemy uniknąć wojny w świecie, w którym kwestionowany jest międzynarodowy porządek - mówiła w 2024 roku premier Mette Frederiksen, premierka Danii.

Premierka Danii Mette Frederiksen Źródło: Henrik Montgomery/EPA/PAP

Dania idzie w ślady sąsiednich krajów takich jak Norwegia czy Szwecja, które w ostatnich latach wprowadziły pobór kobiet do służby. Norwegia wprowadziła taki wymóg w 2015, a Szwecja w 2017 roku. W 2024 roku kilkumiesięczne szkolenie odbyło około 4700 Duńczyków - zarówno kobiet, jak i mężczyzn. BBC podaje, że 24 procent stanowiły ochotniczki.

W rozmowie z agencją Reutera Katrine, ochotniczka odbywająca służbę w duńskiej armii przyznała, że "w sytuacji, w której się obecnie znajdujemy na świecie, dobrze jest mieć możliwość powołania większej liczby osób i kobiety powinny się do tego przyczyniać tak samo, jak mężczyźni".

Minister obrony Danii zapowiedział przyspieszenie rozbudowy wojska

Na początku czerwca minister obrony Danii Troels Lund Poulsen - podkreślając, że "w Europie znów jest wojna, a świat, który znamy, szybko się zmienia" - zapowiedział utworzenie sił mobilizacyjnych, zakup systemów obrony powietrznej, a także przyspieszenie wydłużenia obowiązkowej służby wojskowej z 4 do 11 miesięcy.