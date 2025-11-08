Logo strona główna
Świat

Chcą zakazu mediów społecznościowych dla dzieci. Jest porozumienie

Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
Dajnowski: trudno znaleźć dziecko, które nie upublicznia swojego wizerunku w sieci
Źródło: TVN24+
Rząd Danii uzgodnił z opozycją wprowadzenie zakazu korzystania z platform społecznościowych przez dzieci i młodzież do lat 15. Ustalono, że nieletni w wieku 13-15 lat będą mogli używać aplikacji za zgodą rodziców. Zakaz powinien zostać uchwalony jeszcze w tej kadencji parlamentu, czyli do jesieni przyszłego roku.

- Chcemy, aby istniała równowaga między tym, co naszym zdaniem możemy zrobić za pomocą regulacji i ustawodawstwa, a tym, co powinno zostać ustalone w rodzinie - podkreśliła socjaldemokratyczna premierka Danii Mette Frederiksen.

Szefowa duńskiego rządu w przemówieniu w październiku w parlamencie oskarżyła koncerny technologiczne o kradzież najmłodszym dzieciństwa poprzez proponowanie im szkodliwych treści na platformach społecznościowych.

Kilkuletnie dzieci z kontem na TikToku? Ekspert wyjaśnia, czym to grozi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kilkuletnie dzieci z kontem na TikToku? Ekspert wyjaśnia, czym to grozi

Anna Bielecka

Ponadpartyjny konsensus

Wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci do lat 15 oprócz trzech współrządzących Danią partii: socjaldemokratów, Duńskiej Partii Liberalnej oraz Umiarkowanych poparły opozycyjne: Konserwatywna Partia Ludowa oraz Duńska Partia Socjalliberalna.

Natomiast przystąpienia do porozumienia odmówiły trzy lewicowe partie: Czerwono-Zieloni, Socjalistyczna Partia Ludowa oraz Alternatywa. Zdaniem ich przedstawicieli propozycja jest za mało ambitna, gdyż rodzice będą ulegać presji ze strony dzieci. "De facto oznacza to granicę 13 lat, a szkodliwe i uzależniające algorytmy w TikToku, Snapchacie i Instagramie nadal będą funkcjonować" – oceniła Lisbeth Bech Nielsen z Socjalistycznej Partii Ludowej.

Rząd Danii zapowiedział również przeznaczenie 160 milionów koron (ok. 14 milionów euro) na realizację 14-punktowego programu, mającego pomóc dzieciom oraz młodzieży ograniczyć korzystanie z telefonów i innych ekranów elektronicznych.

11 lat. Wtedy się zaczyna, a rodzice nic nie podejrzewają
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

11 lat. Wtedy się zaczyna, a rodzice nic nie podejrzewają

Polska

Kolejne kraje zmierzają w tym kierunku

Według badań Duńskiego Urzędu ds. Konkurencji i Konsumentów w Danii osoby w przedziale wiekowym 8-25 spędzają średnio dziennie 2,4 godziny na platformach społecznościowych.

Zakaz powinien zostać uchwalony jeszcze w tej kadencji parlamentu, czyli do jesieni przyszłego roku. Jeśli wejdzie w życie, Dania będzie jednym z pierwszych państw na świecie po Australii z tego rodzaju regulacjami. Zakazanie platform społecznościowych nieletnim do lat 15 zapowiedział prezydent Francji Emmanuel Macron.

Natomiast rząd Szwecji zlecił ekspertom analizę, czy i w jaki sposób należy ograniczyć korzystanie przez dzieci z platform społecznościowych. Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego prowadzi obecnie w mediach kampanię informacyjną skierowaną do rodziców.

pc

Autorka/Autor: mjz/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

DaniadzieciMedia społecznościoweBezpieczeństwo w internecie
