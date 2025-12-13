Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Wschodząca gwiazda" Pentagonu odsunięta od negocjacji. "Dostał po łapach"

Sekretarz sił lądowych Stanów Zjednoczonych Dan Driscoll
Dan Driscoll przyjechał na rozmowy pokojowe do Abu Zabi
Źródło: TVN24
Brytyjski dziennik "Telegraph" donosi, że szef Pentagonu Pete Hegseth odsunął sekretarza sił lądowych Stanów Zjednoczonych Dana Driscolla od negocjacji dotyczących Ukrainy. Źródła, cytowane przez dziennik, mówią o powodach tej decyzji.

"Dan Driscoll, uważany za wschodzącą gwiazdę Pentagonu, został odsunięty przez coraz bardziej paranoicznie myślącego sekretarza wojny" - pisze "Telegraph" o szefie Pentagonu.

Według źródeł, Driscoll został wyłączony z negocjacji pokojowych, "gdy uznano, że przekroczył uprawnienia". "Zauważono, że trochę za bardzo się przemęczał i dostał po łapach" - powiedziała dziennikowi osoba bliska sprawie.

Sekretarz sił lądowych Stanów Zjednoczonych Dan Driscoll
Sekretarz sił lądowych Stanów Zjednoczonych Dan Driscoll
Źródło: X/SecArmy

"Telegraph" przypomniał, że Driscoll - to bliski przyjaciel wiceprezydenta J.D. Vance'a, a jego notowania w administracji prezydenta USA Donalda Trumpa szybko rosły. Mają go także cenić europejscy przywódcy za doświadczenie i opanowanie - ocenił dziennik.

"Telegraph": nieobecność Driscolla częścią walki o kontrolę nad negocjacjami

To właśnie Driscollowi powierzono w listopadzie zadanie przedstawienia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu 28-punktowego, amerykańskiego planu, który - zdaniem Trumpa - miał doprowadzić do zawarcia pokoju między Rosją a Ukrainą. Spotkanie to zakończyło się niepowodzeniem, gdyż ukraiński przywódca odrzucił plan, nie godząc się na oddanie ukraińskich terytoriów Rosji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tak powstawał 28-punktowy plan. Dziennik ujawnia kulisy

Tak powstawał 28-punktowy plan. Dziennik ujawnia kulisy

To "era wysłanników". Jak biznesmen i "facet od dronów" zastąpili dyplomatów

To "era wysłanników". Jak biznesmen i "facet od dronów" zastąpili dyplomatów

Mimo wcześniejszych zapowiedzi Driscoll w grudniu nie przybył do Paryża, gdzie miał rozmawiać z Zełenskim i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Nie odbył także kolejnej podróży do Kijowa.

"Przedstawiciele władz Ukrainy i Europy uważają, że nieobecność Driscolla jest częścią szerszej walki o kontrolę nad negocjacjami pokojowymi" - napisał brytyjski dziennik.

Jeszcze w listopadzie "Telegraph" ujawnił, że Driscoll jest uważany za faworyta na stanowisko następcy Hegsetha, gdyby tylko zwolnił się fotel szefa Pentagonu.

Media: nie będzie rozmów w Paryżu, Witkoff jest w Berlinie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Media: nie będzie rozmów w Paryżu, Witkoff jest w Berlinie

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/SecArmy

Udostępnij:
TAGI:
USAWojna w UkrainiePete HegsethPentagon
Czytaj także:
imageTitle
Klub spadł z ligi, stadion stanął w płomieniach
Najnowsze
John Coale i Alaksandr Łukaszenka
Wysłannik Trumpa u Łukaszenki. "Celem rozmów uwolnienie więźniów politycznych"
Groza na skoczni. Upadek Ahonena w Planicy
Rekordowy skok na kacu. "Wypiliśmy skrzynkę piwa i ruszyliśmy w miasto"
Rafał Kazimierczak
Trump i Maduro
Rośnie napięcie wokół Wenezueli. Holendrzy też się martwią
Podtopienia w hrabstwie Skagit
Ewakuowano całe miasto. "Robimy wszystko, co w naszej mocy"
METEO
Parada równości, Budapeszt, Węgry
Burmistrz Budapesztu może stanąć przed sądem
Epstein
Trump o ujawnionych zdjęciach: to nic wielkiego
Telefon (zdjęcie ilustracyjne)
Pytają o dzień, zamawiają pizzę. Nawet połowa telefonów "jest niezasadna"
Polska
imageTitle
Nadal po operacji. Pokazał zdjęcie i zażartował
EUROSPORT
imageTitle
Sześciu Polaków w konkursie. Plan dnia w Klingenthalu
EUROSPORT
Mgła w Polsce
Alarmy IMGW. Trudne warunki o poranku
METEO
shutterstock_2458828183
Przewrót w ortografii od 2026. Wiesz, co się zmieni? QUIZ
Quizy
shutterstock_25431553
Będzie chaos czy haos? Największa reforma od 90 lat
Marta Irzyk
Zbigniew Ziobro
Azyl dla Ziobry? Żurek nie wyklucza zaskarżenia
24 min
pc
Dawali z siebie wszystko, aż nic nie zostało. "To nadal tabu"
TVN24+ Originals
pap_20250904_1BN (1)
Media: nie będzie rozmów w Paryżu, Witkoff jest w Berlinie
Podstawowym objawem fibromialgii jest ból niemal całego ciała
Objawy miała już jako nastolatka. Diagnozę dostała w wieku 74 lat
Zuzanna Kuffel
W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyło się spotkanie prezydium komitetu politycznego PiS
Spotkanie PiS-u, podkop pod granicą, CPK z nową nazwą
To warto wiedzieć
Deszcz ze śniegiem
Miejscami może padać deszcz ze śniegiem
METEO
imageTitle
Francuzki nie obronią tytułu. Oto finalistki mistrzostw świata
EUROSPORT
Król Karol III
Król Karol III podzielił się "dobrą nowiną"
imageTitle
Stoch odetchnął w Klingenthalu. "Jest mały krok do przodu"
EUROSPORT
imageTitle
Rosjanie chcą wrócić do rywalizacji w kolejnej dyscyplinie
EUROSPORT
12 2000 bez kitu gosc-0003
Braun groził ministrowi "wieszaniem". Poseł Konfederacji: to zapowiedź rozliczeń
Polska
imageTitle
Polacy na podium Pucharu Świata. Amerykanin z rekordem toru
EUROSPORT
Służby ze stanu Waszyngton uratowały mężczyznę z dachu samochodu
Ratowali mieszkańców helikopterami ze strychów i dachów samochodów
METEO
imageTitle
Żyła optymistą przed konkursem. "Będzie ogień"
EUROSPORT
Szlachetna Paczka
Zgłosili się darczyńcy dla wszystkich rodzin
Polska
shutterstock_2117281391
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
W hiszpańskiej Galicji fale dochodziły do siedmiu metrów
Groźna pogoda w Hiszpanii. Fale mogą mieć nawet siedem metrów
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica