Człowiek Trumpa w Kijowie. Zełenski wręczył mu order

Generał Keith Kellogg wziął udział w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy Źródło: Reuters

Kellogg pojawił się na głównej trybunie uroczystości na placu Sofijskim w Kijowie, gdzie stał obok szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrija Jermaka.

Zełenski wręczył mu odznaczenie państwowe. To order "za zasługi pierwszej klasy".

Generał Keith Kellogg otrzymał z rąk Wołodymyra Zełenskiego ukraińskie odznaczenie państwowe Źródło: Reuters

Zełenski: potrzebujemy pokoju

- To dla mnie zaszczyt wręczyć to odznaczenie, bardzo dziękuję. Dziękuję Stanom Zjednoczonym, prezydentowi (...). Miło pana gościć, dziękuję za wszystko. Potrzebujemy pokoju - powiedział ukraiński przywódca do przedstawiciela Donalda Trumpa.

Głównym gościem uroczystości jest premier Kanady Mark Carney, który przybył do Kijowa porannym pociągiem z Polski. Jego wizyta nie była wcześniej zapowiadana.

Zagraniczni goście na uroczystościach w Kijowie

Wśród zagranicznych gości obecnych na uroczystościach w Kijowie Zełenski wymienił między innymi ministrę obrony Litwy Dovile Szakaliene, ministra obrony Łotwy Andrisa Sprudsa, Danii - Troelsa Lunda Poulsena, Szwecji - Pala Jonsona i Rumunii - Ionuta Mosteanu.

Ukraina obchodzi w niedzielę swój 34. Dzień Niepodległości ustanowiony z okazji proklamowania Aktu Niepodległości 24 sierpnia 1991 roku.

