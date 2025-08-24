Człowiek Trumpa w Kijowie. Zełenski wręczył mu order

Kellogg pojawił się na głównej trybunie uroczystości na placu Sofijskim w Kijowie, gdzie stał obok szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrija Jermaka.
Zełenski wręczył mu odznaczenie państwowe. To order "za zasługi pierwszej klasy".
Zełenski: potrzebujemy pokoju
- To dla mnie zaszczyt wręczyć to odznaczenie, bardzo dziękuję. Dziękuję Stanom Zjednoczonym, prezydentowi (...). Miło pana gościć, dziękuję za wszystko. Potrzebujemy pokoju - powiedział ukraiński przywódca do przedstawiciela Donalda Trumpa.
Głównym gościem uroczystości jest premier Kanady Mark Carney, który przybył do Kijowa porannym pociągiem z Polski. Jego wizyta nie była wcześniej zapowiadana.
Zagraniczni goście na uroczystościach w Kijowie
Wśród zagranicznych gości obecnych na uroczystościach w Kijowie Zełenski wymienił między innymi ministrę obrony Litwy Dovile Szakaliene, ministra obrony Łotwy Andrisa Sprudsa, Danii - Troelsa Lunda Poulsena, Szwecji - Pala Jonsona i Rumunii - Ionuta Mosteanu.
Ukraina obchodzi w niedzielę swój 34. Dzień Niepodległości ustanowiony z okazji proklamowania Aktu Niepodległości 24 sierpnia 1991 roku.
Autorka/Autor: mjz/kab
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Reuters