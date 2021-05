Czesi chcą odszkodowania od Rosji za skutki eksplozji w składach amunicji

Czechy zażądają od Rosji co najmniej miliarda koron w ramach rekompensaty za skutki eksplozji w składach amunicji we wsi Vrbetice - poinformowała minister finansów Alena Schillerova w rozmowie z telewizją CT24. Zarzuty pod adresem Moskwy doprowadziły do skandalu dyplomatycznego i wyrzucenia szeregu dyplomatów z obydwu państw.