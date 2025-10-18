Logo strona główna
Świat

Czarnogóra prosi UE o pomoc

Miasto Tivat w Czarnogórze
Podgorica, stolica Czarnogóry
Źródło: Reuters Archive
Prezydent Czarnogóry Jakov Milatović powiedział portalowi Politico, że rosyjska dezinformacja jest w jego kraju codziennością, a jej celem jest zakłócenie starań Podgoricy o członkostwo w Unii Europejskiej. W związku z tymi działaniami czarnogórskie władze poprosiły UE o pomoc w walce z moskiewską ingerencją.

- Mam ogromną nadzieję, że w przyszłości otrzymamy większe wsparcie ze strony Unii Europejskiej, aby skutecznie zwalczać dezinformację - powiedział w opublikowanym w czwartek wywiadzie prezydent Czarnogóry Jakov Milatović, dodając, że przedstawił ten pomysł decydentom UE i państwom członkowskim.

Czarnogórski polityk spotkał się w Brukseli z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą. Stwierdził, że "szkodliwe wpływy ze strony państw trzecich" mogą stanowić zagrożenie dla akcesji Czarnogóry i wezwał UE do aktywnego przeciwdziałania takim zagrożeniom.

Czarnogóra "postrzegana jako faworyt" do członkostwa w UE

- Czasami mam wrażenie, że proeuropejscy politycy z regionu Bałkanów Zachodnich są nieco pozostawieni sami sobie przez partnerów z UE - zauważył.

Czarnogóra złożyła wniosek o członkostwo w 2008 roku, a status kraju kandydującego uzyskała w roku 2010. Od tego czasu zamknęła siedem z 33 rozdziałów akcesyjnych.

Miasto Tivat w Czarnogórze
Miasto Tivat w Czarnogórze
Źródło: Andrew Will/Shutterstock

Premier Czarnogóry Milojko Spalić podkreślił wcześniej w tym tygodniu - w czasie spotkania w Czarnogórze z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen - że Podgorica planuje zamknąć do końca 2026 r. wszystkie rozdziały, aby do końca 2028 r. stać się członkiem UE.

Milatović przyznał w rozmowie z Politico, że Czarnogóra "jest obecnie postrzegana jako faworyt" do członkostwa.

"Zdiagnozowali to, co robi Rosja, ale umyka im, że Serbia próbuje robić to samo"
"Zdiagnozowali to, co robi Rosja, ale umyka im, że Serbia próbuje robić to samo"

Czarnogóra uzależniona od Rosjan

Portal zauważył, że jedną z trudności kraju na drodze do UE jest jego uzależnienie od rosyjskich turystów i inwestorów. Rosjanie mogą wjechać do Czarnogóry bez wizy na 30 dni i pozostają największymi zagranicznymi inwestorami.

- Staramy się odwlekać (wprowadzenie wiz) tak długo, jak to możliwe, aby utrzymać przy życiu nasz sektor turystyczny - powiedział Milatović, zapewniając jednak, że Podgorica "wkrótce" dostosuje swój system wizowy do UE.

- Ostatnim krajem, który przystąpił do UE, była Chorwacja ponad 10 lat temu. W międzyczasie Wielka Brytania wystąpiła. Dlatego uważam, że nadszedł czas, aby ożywić ten proces, a także nieco ożywić ideę UE jako klubu, który wciąż ma siłę przyciągania - podsumował czarnogórski prezydent.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Andrew Will/Shutterstock

Czarnogóra Rosja Unia Europejska
