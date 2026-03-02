Dron uderzył w brytyjską bazę. "Służby są w stanie gotowości"

Trump: działania bojowe będą kontynuowane do osiągnięcia wszystkich celów Źródło: Reuters

W nocy dron uderzył w bazę brytyjskich sił powietrznych Akrotiri na Cyprze. Wywołał niewielkie szkody i nie spowodował ofiar śmiertelnych - poinformowali w poniedziałek cypryjski prezydent Nikos Christodulidis i brytyjskie ministerstwo obrony.

"Nasz kraj nie uczestniczy i nie ma zamiaru uczestniczyć w żadnej akcji militarnej"

- Wszystkie właściwe służby republiki są w stanie gotowości i pełnej dyspozycyjności operacyjnej - oświadczył Christodulidis. Dodał, że bezzałogowy statek powietrzny typu Shahed uderzył w obiekty wojskowe i spowodował niewielkie szkody.

- Chcę jasno powiedzieć, że nasz kraj nie uczestniczy i nie ma zamiaru uczestniczyć w żadnej akcji militarnej - zapewnił Christodulidis w oświadczeniu. Dodał, że jest w stałym kontakcie z europejskimi przywódcami.

Wcześniejsze doniesienia mówiły, że w ataku na bazę Akrotiri uczestniczyły dwa bezzałogowce, z których jeden został strącony.

Agencja AP podkreśliła, że atak Shaheda na bazę RAF na Cyprze nastąpił wkrótce po oświadczeniu brytyjskiego premiera Keira Starmera, który poinformował w niedzielę, że na prośbę USA zgodził się, by brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń w magazyny lub wyrzutnie irańskich rakiet w "celu defensywnym". Zaznaczył przy tym, że siły brytyjskie nie są zaangażowane w ataki ofensywne na Iran.

Atak USA i Izraela na Iran

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie w rozlokowane tam amerykańskie bazy.

W wyniku prowadzonych przez Izrael i USA ataków zginął najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei.

