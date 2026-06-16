Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Izrael w nowej rzeczywistości. Netanjahu "przegrał wojnę"

|
pap_20251013_05G
Porozumienie USA z Iranem. Reporterka CNN Julia Benbrook o szczegółach
Źródło wideo: TVN24, CNN
Źródło zdj. gł.: ABIR SULTAN/EPA/PAP
Co oznacza umowa USA i Iranu dla Izraela? To na pewno najtrudniejsze od dawna dni dla premiera Benjamina Netanjahu. Choć zapewnia, że najważniejszy cel osiągnięto, nawet minister jego rządu mówi wprost: porozumienie jest złe. Komentatorzy widzą w nim zaś "strategiczny punkt zwrotny". Bo teraz każdy izraelski ruch militarny będzie odebrany przez Waszyngton jako próba jego sabotażu.

Choć na razie podpisano wstępną wersję porozumienia, a wiele szczegółów wciąż nie jest znanych, BBC już pisze o "politycznym koszmarze" premiera Benjamina Netanjahu i "zmiażdżeniu kamieni milowych" jego politycznej kariery. Amerykański "Wall Street Journal", który analizuje sytuację w Tel Awiwie, donosi o alarmie, jaki ogłoszony przez prezydenta Trumpa "deal" uruchomił wśród izraelskich polityków, a tamtejsze media wprost zalane są komentarzami z całym spektrum reakcji - od zaniepokojenia po wściekłość.

Trump dementuje. "To fake news"
Dowiedz się więcej:

Trump dementuje. "To fake news"

Reakcja oficjalna: oddaliliśmy bezpośrednie zagrożenie zagładą

Już same reakcje oficjalne dużo mówią o podziałach, jakie wywołuje amerykańsko-irańskie porozumienie. Dla Benjamina Netanjahu przyszło ono w mocno niekorzystnym momencie - na kilka miesięcy przed wyborami do Knesetu, a sondaże już wcześniej wskazywały, że rządzący krajem premier może je przegrać. Stąd pewnie stara się podkreślić, że w gruncie rzeczy osiągnął swoje cele.

"Ludzie pytają, co osiągnęliśmy. Odpowiedź brzmi: oddaliliśmy bezpośrednie zagrożenie zagładą" - "WSJ" cytuje jego słowa z poniedziałkowej konferencji. "Ale walka się nie skończyła. Będziemy musieli nadal stać na straży i bronić się, gdy będzie to konieczne" - zapewnia. "Z umową czy bez, Iran nigdy nie będzie mieć broni nuklearnej. Ani dziś, ani jutro" - to słowa z tej samej konferencji wybijane przez "The Jerusalem Post".

Tymczasem szef izraelskiego resortu obrony Israel Katz obiecał w poniedziałek, że wojsko pozostanie w południowym Libanie i ostrzegł, że jeśli Iran zaatakuje, zostanie zaatakowany "z pełną siłą" - pisze "The Times of Israel". Minister obiecał również, że Izrael oprze się wszelkim naciskom.

Ale już reprezentujący skrajną prawicę minister finansów Bezalel Smotricz w tym samym portalu stwierdza wprost, że porozumienie jest "złe dla Izraela i całego wolnego świata. Kropka" - podkreśla.

Jeszcze dalej idzie izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir. Ten sam, który - po tym, jak szydził z zatrzymanych przez Izrael aktywistów - dostał pięcioletni zakaz wjazdu na terytorium Polski. "Porozumienie Trumpa nie jest dla nas wiążące" - cytuje jego oświadczenie z social mediów BBC.

Opozycja: Netanjahu przegrał wojnę

Według Ja’ira Lapida, byłego premiera, a obecnie lidera opozycyjnego ugrupowania Jesz Atid, Netanjahu "przegrał wojnę". "Nigdy, przenigdy nie było większej porażki, niż dyplomatyczna porażka Netanjahu na froncie irańskim" - cytuje go "The Times of Israel". "Nadszedł czas, abyśmy uznali fakt, że Netanjahu po prostu nie może już tego robić" - dodał, zwracając również uwagę, że amerykański prezydent "otwarcie i publicznie mówi premierowi Izraela: 'Jestem twoim szefem i będziesz robił to, co ci każą'".

Donald Trump wita się z Benjaminem Netanjahu w rezydencji Mar-a-Lago
Donald Trump wita się z Benjaminem Netanjahu w rezydencji Mar-a-Lago
Źródło zdjęcia: Reuters

W tym kontekście obecny premier stoi przed wyborem "albo bezpośrednia i destrukcyjna konfrontacja z naszym największym sojusznikiem, albo uległa kapitulacja w sprawie interesów Izraela" - co wybija z wystąpienia Lapida w Knesecie BBC.

Co dalej z cieśniną Ormuz? Ruch statków wznowiony, ceny ropy spadają
Dowiedz się więcej:

Co dalej z cieśniną Ormuz? Ruch statków wznowiony, ceny ropy spadają

BIZNES

Komentatorzy o strategicznym punkcie zwrotnym

Ale wynik wojny krytykują też izraelscy komentatorzy. "Trudno zrozumieć, dlaczego Amerykanie to zaakceptowali" - BBC cytuje Simę Shine, byłą pracowniczkę Mossadu i specjalistkę ds. Iranu. Pozwalając Iranowi decydować o tym, co wydarzy się w Libanie, Stany Zjednoczone dają Iranowi możliwość dalszego wspierania Hezbollahu i zagwarantowania, że będzie ważnym aktorem politycznym na arenie libańskiej - pisze brytyjska stacja. "Izrael nie jest z tego zadowolony - ani służby bezpieczeństwa, ani politycy" - mówi Shine.

"Pod wieloma względami porozumienie to nie tylko oznacza koniec obecnej kampanii, ale również strategiczny punkt zwrotny, który pokazuje ograniczenia siły Izraela i potrzebę ponownego przeanalizowania podstawowych założeń, na których opierała się polityka Izraela wobec Iranu w ostatnich dekadach" - pisze w "Israel Hayom" Danny Citrinowicz, badacz zajmujący się Iranem na Uniwersytecie Reichmana w Tel Awiwie. "Prezydent Trump nie jest zainteresowany powrotem do konfrontacji militarnej z Iranem, a stanowisko to wydaje się obecnie cieszyć szerokim poparciem w amerykańskim systemie politycznym. [...] W tej rzeczywistości każdy izraelski ruch militarny będzie odebrany przez Waszyngton jako próba sabotażu porozumienia lub podważenia jego realizacji i będzie prawdopodobnie spotykał się z ostrą reakcją ze strony administracji USA, a ze strony prezydenta w szczególności" - konkluduje.

BBC na koniec swojej analizy przypomina, że Netanjahu od dawna przekonywał izraelskich wyborców, że jego polityka i umiejętności polityczne stanowią najlepszą ochronę przed zagrożeniami. "Zmiana reżimu w Iranie mogła uratować jego wizerunek polityczny i narrację wyborczą. Zamiast tego, jego nowe podejście do kwestii bezpieczeństwa postawiło go przed wyborem: konfrontacja lub poddanie się - nie z wrogiem, lecz z sojusznikiem" - podsumowuje portal.

"Trump zrobi to, co uważa za słuszne" - "Wall Street Journal" cytuje słowa byłego ambasadora Izraela w USA Michaela Herzoga dla Army Radio. "...niezależnie czy będzie to dobre dla Izraela, czy nie".

Trump nie był wypadkiem przy pracy. Był zapowiedzią nowej epoki
Dowiedz się więcej:

Trump nie był wypadkiem przy pracy. Był zapowiedzią nowej epoki

Źródło: BBC, Wall Street Journal, The Times of Israel, Israel Hayom
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
Czarno na białym
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
Mamy temat
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Udostępnij:
Tagi:
IzraelIranKonflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódUSABenjamin NetanjahuDonald Trump
Adam Michejda
Adam Michejda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Rzecznik rządu o zastrzelonym Rosjaninie: nie chciał ochrony
Polska
Zdjęcie żołnierki z doklejonym komputerowo hełmem stało się symbolem
Awantura o hełmy. Co "sprzęt podstawowy" mówi o rozwoju polskiej armii
Michał Istel
Remont torowiska na Moście Poniatowskiego
Odkryli poważny problem. Opóźni się remont torowiska na Moście Poniatowskiego
Piotr Bakalarski
Rozbiórka tunelu technologicznego na Grzybowskiej
Grzybowska jak "pudełko pełne niespodzianek". Odkrycia mogą zburzyć harmonogram prac
Klaudia Kamieniarz
Donald Trump
Trump zapowiada przywrócenie sankcji. "Ropa znowu płynie"
BIZNES
Wójt miał zbierać pieniądze na prezenty dla polityków (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd przyjrzy się zarobkom medyków. Co na to lekarze?
Zdrowie
Trump Nahyan
Trump: Porozumienie dotyczy jednej rzeczy. Reszta jest nieistotna
Świat
Nie żyje kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Cicha śmierć mężczyzny i jego rodziców w mieszkaniu. Prokuratura ma wyniki badań
Katowice
Szczeniak, który przeżył trafił do schroniska w Łowiczu
Psy w mieszkaniu, właścicielka na wakacjach. Jest wyrok
Piotr Krysztofiak
Hawana, Kuba
"Katastrofalny" spadek turystyki. Ruch zmniejszył się o blisko 60 procent
BIZNES
jemeńska obrona cywilna
Tragedia w jednej z największych atrakcji kraju
Świat
Lej pojawił się w okolicach miejscowości Tuszynki (woj. kujawsko-pomorskie)
Zalążek trąby powietrznej na północy Polski
METEO
Elon Musk
Elon Musk rzuca wyzwanie OpenAI. SpaceX przejmuje Cursor
BIZNES
imageTitle
Dzika karta dla Chwalińskiej. "Każdy medal ma dwie strony"
EUROSPORT
stacja benzynowa tantnieft shutterstock_447292276_1
Kolejny koncern w Rosji drastycznie ogranicza sprzedaż paliw
BIZNES
imageTitle
"Szefie, poznaj Prezydenta Polski". Jan Błachowicz na zdjęciu z Karolem Nawrockim
EUROSPORT
Donald i Melania Trumpowie podczas gali mieszanych sztuk walki w Białym Domu
Pięć osób zatrzymanych, FBI o planach zamachu
Świat
Burze
Kłębią się burzowe chmury i grzmi
METEO
Łukasz Piebiak
Żurek wysłał go na "natychmiastową przerwę". Jest reakcja KRS
Polska
imageTitle
Hurkacz zaskoczył. Wyeliminował jednego z faworytów
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump trzyma koszulkę z numerem 47 prezent od kanclerza Niemiec Friedricha Merza na szczycie G7 w Évian-les-Bains we Francji
Niespodzianka dla Trumpa w trakcie szczytu G7
Świat
Groźna pogoda zakłóciła trening Portugalczyków podczas mistrzostw świata w piłce nożnej
Będą chcieli obejrzeć Ronaldo, mogą mieć problem z dotarciem na stadion
METEO
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Ekspert o nowym programie rządu. "Naprawdę to zmieni rynek"
BIZNES
imageTitle
Driftingowe Mistrzostwa Polski w Eurosporcie 3 i Playerze
EUROSPORT
17 min
Polskie F-35
"To naprawdę przeraża przeciwnika". Jak duże znaczenie mają F-35 w Polsce?
Michał Sznajder
Zderzenie w Orzeszynie
Zjechała z pasa, zderzyła się z ciężarówką. Trafiła do szpitala
WARSZAWA
kobieta smutek shutterstock_2199728237
Alzheimer i parkinson mogą się "przenosić"? Ekspertka tłumaczy, gdzie jest ryzyko
Zdrowie
Posiedzenie rządu
Sprawa zarobków medyków. Jest decyzja rządu
Polska
auta elektryczne
Wielka inwestycja w Jaworznie. Pierwszy polski elektryk ma powstać w 2029 roku
BIZNES
imageTitle
Historyczna ofensywa Azji. Drużyny z tej strefy nie przegrywają
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica