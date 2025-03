"To był komunikat wysłany prosto do Waszyngtonu"

Maciej Sokołowski i Beata Płomecka dyskutowali w podcaście "Szczyt Europy" o unijnej reakcji na cła nałożone przez USA. Chodzi o cła odwetowe na towary o wartości około 26 miliardów euro. - Mnie to wręcz zaszokowało, że unijni urzędnicy tak dokładnie wzięli pod uwagę produkty, w które chcą uderzyć - przyznał nasz brukselski korespondent. Całość jest dostępna w TVN24 GO.

Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 i TVN24 BiS w Brukseli oraz Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia, dyskutowali w podcaście "Szczyt Europy" o reakcji Unii Europejskiej na cła nałożone przez USA na zagraniczną stal i aluminium. Chodzi o nałożenie ceł odwetowych na towary z USA o wartości 26 mld euro.

W pierwszej kolejności KE odwiesi cła z czasów pierwszej prezydentury Donalda Trumpa - obejmujące między innymi amerykański alkohol, motocykle Harley-Davidson i jeansy produkowane głównie w rządzonych przez republikanów lub kluczowych wyborczo stanach. Następnie nałoży nowe taryfy, na przykład na wołowinę i cukier.

Cła unijne wejdą w życie 1 kwietnia, w pełni zostaną wdrożone od 13 kwietnia.

"To mnie wręcz zszokowało"

Sokołowski przyznał, wymiana ciosów w wojnie celnej robi się "naprawdę ciekawa". - Mnie to wręcz zaszokowało, słuchając i rozmawiając z urzędnikami w Komisji (Europejskiej - red.), że oni tak dokładnie wzięli pod uwagę produkty, w które chcą uderzyć - "Tak, nie ukrywamy tego, uderzamy w produkty czerwonych stanów, czyli tych, które głosowały na Donalda Trumpa i tych, z których pochodzą senatorowie republikańscy, żeby to oni odczuli" - wskazywał korespondent w Brukseli.

- I wymieniają - w Alabamie (cła - red.) na drewno, w Luizjanie - na soję - wyliczał dalej.

Beata Płomecka zwróciła uwagę, że Luizjana to stan, z którego pochodzi spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson. Dziennikarka dodała, że cła obejmują też mięso z Nebraski i z Kansas. - To są dokładnie wybrane stany tak, żeby uderzyć akurat w republikańskich wyborców - dodała.

- To nie był komunikat dla nas, nie ukrywajmy. To był komunikat wysłany prosto do Waszyngtonu: "celujemy w stany czerwone, celujemy w konkretne nazwiska senatorów". To jest coś, czego nie było do tej pory. To jest przejście na język Donalda Trumpa, na poziom dyskusji z Donaldem Trumpem: "skoro ty nas tak traktujesz, to patrz, co my możemy zrobić" - tłumaczył Maciej Sokołowski.

Podcast "Szczyt Europy"

"Szczyt Europy" to wyjątkowy podcast Polskiego Radia i TVN24. Łączymy siły na czas polskiej prezydencji w Radzie Unii, by najlepiej jak to tylko możliwe, ze "Szczytu Europy", opowiedzieć o tym, co słychać na brukselskich korytarzach i szeroko wyjaśniać, co oznaczają nagłówki dotyczące Unii Europejskiej.

Maciej Sokołowski i Beata Płomecka docierają do newsów, zadają pytania, zbierają komentarze, by jak najwierniej przedstawić polskim widzom i słuchaczom procesy zachodzące na "Szczycie Europy". Docierają do dokumentów oficjalnych i nieoficjalnych, by przetłumaczyć je nie tylko z obcych języków, ale przede wszystkim z brukselskiego żargonu i nowomowy, by świat Unii stał się zrozumiały i przystępny dla wszystkich.

Autorka/Autor:mjz/kris

Źródło: TVN24