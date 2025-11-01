Tak Rosjanie indoktrynują porwane dzieci. "Siedzieliśmy i rozmawialiśmy o tym, co dobrego wydarzyło się w Rosji" Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

"Nasz wywiad zagraniczny zlokalizował dokładne adresy ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję" - poinformował na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wskazał, że "listy dzieci, które muszą być zwrócone, zostały przekazane partnerom Ukrainy". Ukraiński przywódca podkreślił, że "to delikatna kwestia, w której toczą się intensywne, ciche działania dyplomatyczne".

"Aby udaremnić wszelkie rosyjskie próby twierdzenia, że rzekomo nic nie wiedzą o tych dzieciach, dbamy o to, aby również adresy zostały uwzględnione" - dodał.

Our Foreign Intelligence has located specific addresses of Ukrainian children abducted by Russia.



We are providing our partners with lists of children who must be returned.



This is a sensitive issue, with a great deal of quiet diplomatic work underway.



— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2025

Zełenski poinformował również, że "pierwsza lista - zawierająca ponad 300 nazwisk, imion i adresów uprowadzonych dzieci - trafi na biurka wszystkich liderów wspierających próby ich powrotu do domów".

Rosja porywa ukraińskie dzieci

Rząd w Kijowie szacuje, że Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła około 20 tysięcy dzieci, między innymi pod pozorem udziału w obozach leczniczych.

W raporcie, opublikowanym w październiku przez Szkołę Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Yale, podano, że od poprzedniej publikacji w zeszłym roku znaleziono ponad 150 nowych miejsc, gdzie trwa przymusowa reedukacja ukraińskich dzieci.

Rosja zaprzecza, by przemieszczała dzieci wbrew ich woli, i utrzymuje, że ewakuuje osoby, które chcą opuścić teren walk.

W marcu 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał nakazy aresztowania rosyjskiego przywódcy Władimira Putina oraz komisarz ds. praw dzieci w jego biurze Marii Lwowej-Biełowej. Obojgu zarzucono popełnienie zbrodni wojennych, polegających na przyzwoleniu na przymusowe przesiedlenia do Rosji cywilów, zwłaszcza dzieci, z terytoriów Ukrainy zajętych przez armię rosyjską.

