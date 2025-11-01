Logo strona główna
Świat

"Ciche działania dyplomatyczne". 300 dzieci na liście od Wołodymyra Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski
Tak Rosjanie indoktrynują porwane dzieci. "Siedzieliśmy i rozmawialiśmy o tym, co dobrego wydarzyło się w Rosji"
Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN
Partnerzy Ukrainy otrzymali listę ponad 300 ukraińskich dzieci porwanych przez Rosję. Do listy dołączono ich aktualne adresy - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Nasz wywiad zagraniczny zlokalizował dokładne adresy ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję" - poinformował na X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wskazał, że "listy dzieci, które muszą być zwrócone, zostały przekazane partnerom Ukrainy". Ukraiński przywódca podkreślił, że "to delikatna kwestia, w której toczą się intensywne, ciche działania dyplomatyczne".

"Aby udaremnić wszelkie rosyjskie próby twierdzenia, że rzekomo nic nie wiedzą o tych dzieciach, dbamy o to, aby również adresy zostały uwzględnione" - dodał.

Zełenski poinformował również, że "pierwsza lista - zawierająca ponad 300 nazwisk, imion i adresów uprowadzonych dzieci - trafi na biurka wszystkich liderów wspierających próby ich powrotu do domów".

Rosja porywa ukraińskie dzieci

Rząd w Kijowie szacuje, że Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła około 20 tysięcy dzieci, między innymi pod pozorem udziału w obozach leczniczych.

To Rosjanie robią z porwanymi dziećmi. Znaleźli 210 takich miejsc
To Rosjanie robią z porwanymi dziećmi. Znaleźli 210 takich miejsc

W raporcie, opublikowanym w październiku przez Szkołę Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Yale, podano, że od poprzedniej publikacji w zeszłym roku znaleziono ponad 150 nowych miejsc, gdzie trwa przymusowa reedukacja ukraińskich dzieci.

Rosja zaprzecza, by przemieszczała dzieci wbrew ich woli, i utrzymuje, że ewakuuje osoby, które chcą opuścić teren walk.

Melania Trump poinformowała o efektach jej współpracy z Putinem
Melania Trump poinformowała o efektach jej współpracy z Putinem

W marcu 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał nakazy aresztowania rosyjskiego przywódcy Władimira Putina oraz komisarz ds. praw dzieci w jego biurze Marii Lwowej-Biełowej. Obojgu zarzucono popełnienie zbrodni wojennych, polegających na przyzwoleniu na przymusowe przesiedlenia do Rosji cywilów, zwłaszcza dzieci, z terytoriów Ukrainy zajętych przez armię rosyjską.

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

Ukraina Rosja Wojna w Ukrainie dzieci
