Była królowa piękności i jej wspólnik zatrzymani w Chorwacji. Za kradzież wina za ponad 1,6 miliona euro

Z restauracji zniknęło 45 butelek wina o wartości ponad 1,6 miliona euro

Kobieta poprosiła o jakąś przekąskę, a jedyny o tej porze recepcjonista zszedł do kuchni, by zapytać o możliwość wydania posiłku. Czas opuszczenia przez niego stanowiska pracy wykorzystał mężczyzna do kradzieży. Butelki z wybranymi najlepszymi winami spakował do trzech plecaków i natychmiast zaniósł do hotelowego pokoju.