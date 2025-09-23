Przełom w chińskiej marynarce. Tę technologię mieli dotąd tylko Amerykanie

Starty z użyciem katapulty elektromagnetycznej w Chinach Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Katapulta elektromagnetyczna to supernowoczesna technologia, która tworzy nowy standard w działaniu lotniskowców.

Dotychczas technologię tę mieli jedynie Amerykanie i tylko na jednym okręcie.

Amerykańskie media określają nowe testy przełomem dla chińskiej marynarki.

Informację podał we wtorek rządowy "Renmin Ribao" (pol. "Dziennik Ludowy"). To kluczowy etap testów przed włączeniem nowego lotniskowca Fujian do służby. W pierwszych próbach startów i lądowań z użyciem katapulty elektromagnetycznej na jego pokładzie wzięły udział trzy rodzaje maszyn: myśliwce J-15T, myśliwce piątej generacji J-35 oraz samolot wczesnego ostrzegania KongJing-600. Nie ujawniono, kiedy dokładnie i na jakich wodach odbyły się te testy.

Katapulta elektromagnetyczna jest supernowoczesną technologią znacznie usprawniającą lądowania na okrętach. Dzięki niej starty odbywają się szybciej, przez co rośnie sprawność bojowa okrętu, a ponadto mogą na nim lądować większe i cięższe samoloty niż przy katapultach starszego typu, czyli parowych. Ponadto katapulta elektromagnetyczna jest oszczędniejsza, zajmuje mniej miejsca i "delikatniej" wyrzuca samoloty w powietrze, powodując mniejsze naprężenia dla ich konstrukcji.

Amerykańskie media piszą o "przełomie", jakim wprowadzenie tej technologii jest dla chińskiej marynarki. Do tej pory katapultę elektromagnetyczną posiadały jedynie Stany Zjednoczone, w dodatku tylko na jednym okręcie - swoim najnowocześniejszym lotniskowcu USS Gerald R. Ford. Certyfikat do obsługi pokładu samolotu z wykorzystaniem takiego systemu uzyskał on wiosną 2022 roku.

Dowiedz się więcej: Zwodowano gigantyczny okręt "szturmowy"

"Przełom" w transformacji chińskiej marynarki

Państwowe media podkreślają, że pomyślne przeprowadzenie operacji sugeruje osiągnięcie przez lotniskowiec Fujian "początkowej zdolności operacyjnej", co otwiera drogę do integracji różnych typów maszyn z grupą bojową okrętu.

Zdaniem ekspertów to kluczowy krok w transformacji strategicznej chińskiej marynarki wojennej.

Cytowany przez rządowy "Renmin Ribao" Han Wei, profesor Uniwersytetu Lotnictwa Morskiego Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW), wyraził pogląd, że sukces ten "zapewni kluczowe wsparcie dla prowadzenia operacji bojowych na odległych (obszarach) morskich i przyspieszy strategiczną transformację marynarki wojennej z obrony wybrzeża na (działania) na dalekich akwenach".

Redaktor naczelny magazynu "Hangkong Zhishi", Wang Ya'nan, ocenił, że myśliwiec J-35, wykonany w technologii stealth, ma być podstawową maszyną lotnictwa pokładowego operującego na Fujian. Inne typy samolotów, takie jak zmodernizowany myśliwiec marynarki J-15T, przeznaczony do walki radioelektronicznej myśliwiec J-15D oraz samolot wczesnego ostrzegania KJ-600, mają stworzyć "kompletny, zrównoważony i sprawny system bojowy" - przekazał rządowy chiński tygodnik "Global Times".

Pierwsze starty i lądowania z użyciem katapulty elektromagnetycznej na pokładzie lotniskowca Fuijan Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Fujian w fazie prób morskich

Fujian, największy i najbardziej zaawansowany chiński lotniskowiec, znajduje się obecnie w fazie prób morskich. Dwie starsze jednostki, Liaoning (w służbie od 2012 r.) i Shandong (wprowadzony do służby w 2019 r.), w przeciwieństwie do Fujian, nie posiadają katapult, ale wyposażone są w rampę startową typu ski-jump.

W połowie września media informowały o rejsie Fujian przez Cieśninę Tajwańską w celu przeprowadzenia prób i misji szkoleniowych na Morzu Południowochińskim. Wówczas chińscy eksperci zwracali uwagę, że rejs ten może sugerować, iż jednostka wkrótce wejdzie do służby.

OGLĄDAJ: TVN24 HD