Przełom w chińskiej marynarce. Tę technologię mieli dotąd tylko Amerykanie

- Katapulta elektromagnetyczna to supernowoczesna technologia, która tworzy nowy standard w działaniu lotniskowców.
- Dotychczas technologię tę mieli jedynie Amerykanie i tylko na jednym okręcie.
- Amerykańskie media określają nowe testy przełomem dla chińskiej marynarki.
Informację podał we wtorek rządowy "Renmin Ribao" (pol. "Dziennik Ludowy"). To kluczowy etap testów przed włączeniem nowego lotniskowca Fujian do służby. W pierwszych próbach startów i lądowań z użyciem katapulty elektromagnetycznej na jego pokładzie wzięły udział trzy rodzaje maszyn: myśliwce J-15T, myśliwce piątej generacji J-35 oraz samolot wczesnego ostrzegania KongJing-600. Nie ujawniono, kiedy dokładnie i na jakich wodach odbyły się te testy.
Katapulta elektromagnetyczna jest supernowoczesną technologią znacznie usprawniającą lądowania na okrętach. Dzięki niej starty odbywają się szybciej, przez co rośnie sprawność bojowa okrętu, a ponadto mogą na nim lądować większe i cięższe samoloty niż przy katapultach starszego typu, czyli parowych. Ponadto katapulta elektromagnetyczna jest oszczędniejsza, zajmuje mniej miejsca i "delikatniej" wyrzuca samoloty w powietrze, powodując mniejsze naprężenia dla ich konstrukcji.
Amerykańskie media piszą o "przełomie", jakim wprowadzenie tej technologii jest dla chińskiej marynarki. Do tej pory katapultę elektromagnetyczną posiadały jedynie Stany Zjednoczone, w dodatku tylko na jednym okręcie - swoim najnowocześniejszym lotniskowcu USS Gerald R. Ford. Certyfikat do obsługi pokładu samolotu z wykorzystaniem takiego systemu uzyskał on wiosną 2022 roku.
"Przełom" w transformacji chińskiej marynarki
Państwowe media podkreślają, że pomyślne przeprowadzenie operacji sugeruje osiągnięcie przez lotniskowiec Fujian "początkowej zdolności operacyjnej", co otwiera drogę do integracji różnych typów maszyn z grupą bojową okrętu.
Zdaniem ekspertów to kluczowy krok w transformacji strategicznej chińskiej marynarki wojennej.
Cytowany przez rządowy "Renmin Ribao" Han Wei, profesor Uniwersytetu Lotnictwa Morskiego Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW), wyraził pogląd, że sukces ten "zapewni kluczowe wsparcie dla prowadzenia operacji bojowych na odległych (obszarach) morskich i przyspieszy strategiczną transformację marynarki wojennej z obrony wybrzeża na (działania) na dalekich akwenach".
Redaktor naczelny magazynu "Hangkong Zhishi", Wang Ya'nan, ocenił, że myśliwiec J-35, wykonany w technologii stealth, ma być podstawową maszyną lotnictwa pokładowego operującego na Fujian. Inne typy samolotów, takie jak zmodernizowany myśliwiec marynarki J-15T, przeznaczony do walki radioelektronicznej myśliwiec J-15D oraz samolot wczesnego ostrzegania KJ-600, mają stworzyć "kompletny, zrównoważony i sprawny system bojowy" - przekazał rządowy chiński tygodnik "Global Times".
Fujian w fazie prób morskich
Fujian, największy i najbardziej zaawansowany chiński lotniskowiec, znajduje się obecnie w fazie prób morskich. Dwie starsze jednostki, Liaoning (w służbie od 2012 r.) i Shandong (wprowadzony do służby w 2019 r.), w przeciwieństwie do Fujian, nie posiadają katapult, ale wyposażone są w rampę startową typu ski-jump.
W połowie września media informowały o rejsie Fujian przez Cieśninę Tajwańską w celu przeprowadzenia prób i misji szkoleniowych na Morzu Południowochińskim. Wówczas chińscy eksperci zwracali uwagę, że rejs ten może sugerować, iż jednostka wkrótce wejdzie do służby.
