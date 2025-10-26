Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Gospodarka Chin
|

"Czerwone" samochody wysłane do Europy na chwałę komunizmu

Maciej Michałek
Maciej Michałek
Chińskie samochody szturmem zdobywają europejskie rynki
Chińskie samochody szturmem zdobywają europejskie rynki
Źródło: Tong_stocker/Shutterstock
Najpierw pojawiły się chińskie samochody, potem ruszyła machina reklamowa. Wielkie agencje robią wszystko, by przy pomocy influencerów i manipulacji pojazdy te jak najszybciej zdobyły nasz rynek. Milczą tylko o jednym - że chińskie samochody to broń, którą komunistyczny reżim w Pekinie chce walczyć z Zachodem, a siebie utrzymać przy władzy.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Chińskie samochody szturmem wchodzą na polski rynek. Dwa lata temu niemal ich nie było, w tym roku sprzedanych zostanie już około 40 tysięcy.
  • Nagłe pojawienie się chińskich marek to polityczna decyzja komunistycznych władz w Pekinie.
  • Aby obniżać cenę samochodów, Chiny m.in. masowo wykorzystują pracę przymusową przy produkcji aluminium.
  • Oto skąd się wzięły chińskie samochody i czego nie powiedzą nam w salonach.

Chińskie samochody nagle stały się światowym fenomenem. Tylko w 2024 roku Chiny wyeksportowały ich niemal 6 milionów. Pojazdy z Państwa Środka zalewają kolejne rynki i szybko przekonują do siebie klientów. Trudno się dziwić - po latach stagnacji, cementowanej rosnącymi cenami, nagle pojawiła się szeroka oferta wysokiej jakości samochodów w rewelacyjnych cenach.

Wiele osób zaczęło poważnie rozważać kupno samochodu z Chin, tak samo jak wcześniej kupowało chińskie AGD, elektronikę czy zabawki. Dzięki wejściu "Chińczyków" na rynek motoryzacyjny wiele osób mogło wrócić do odkładanych od dawna planów wymiany swojego samochodu, nierzadko po raz pierwszy rozważając kupno nowego pojazdu prosto z salonu.

Tak zaczął się boom, który zaskoczył nawet ekspertów od motoryzacji. Każdy miesiąc to kolejne niewiarygodne rekordy - w sierpniu chińscy producenci łącznie sprzedali już w Europie więcej samochodów niż takie potęgi jak Audi czy Renault. A Polska jest dla Chin jednym z najszybciej rosnących rynków zbytu.

Aby śrubować te wzrosty, w ślad za chińskimi samochodami do Polski przybyły właśnie potężne kampanie promocyjne we wszystkich środkach przekazu. Na wjazdach do dużych miast stanęły ogromne reklamy nowoczesnych SUV-ów, mnożą się salony oferujące chińskie samochody, do ich promocji gorączkowo szuka się polskich influencerów.

Wraz z tymi reklamami pojawiła się fala manipulacji, które mają przekonywać europejskich odbiorców do chińskich firm "znikąd". Na przykład o hitowej na polskim rynku marce MG Motors, w przypadku której przy każdej okazji podkreśla się, że jest to niby firma brytyjska - choć w rzeczywistości to część chińskiego molocha, państwowego przedsiębiorstwa SAIC, które produkuje samochody w Ningde, Shengzhou, Nankinie i Szanghaju. "Brytyjskość" istnieje tylko w reklamie. Chińczycy naciągają tu rzeczywistość, wykorzystując fakt, że kupili prawa do założonej sto lat temu w Wielkiej Brytanii marki samochodów MG, która w 2005 roku ogłosiła upadłość. Na stronie MG Motors próżno jednak szukać tych informacji.

Można pomyśleć: samochód to samochód, nieważne, kto go produkuje. U wielu jednak tak nagłe pojawienie się chińskich samochodów zapala czerwoną lampkę - skoro są dobre, to dlaczego nie było ich wcześniej? I dlaczego różne marki z Chin pojawiają się niemal jednocześnie w całej Europie? Odpowiedź na te pytania nie będzie przyjemna. Bo to "czerwone samochody", wysłane do Europy na chwałę Komunistycznej Partii Chin.

Samochody na dopingu

Chińskie samochody są tak tanie, bo są sprzedawane poniżej wartości. Chiński rząd zwyczajnie dopłaca nam, byśmy w Polsce i reszcie Europy je kupowali. Eksperci udowodnili to już dawno, o zjawisku tym zrobiło się zaś głośno jesienią 2024 roku. To wtedy Stany Zjednoczone, a następnie Unia Europejska wprowadziły cła na samochody z Chin - na razie tylko te o napędzie elektrycznym.

W przypadku USA cła te szybko sięgnęły poziomu nawet 250 procent, de facto całkowicie wstrzymując napływ chińskich "elektryków". Także pozostałe chińskie samochody zostały obłożone przez Waszyngton dodatkowymi cłami. Cła nałożone na chińskie samochody elektryczne przez UE były niższe, maksymalnie 35-procentowe, ich wysokość zależała zaś od konkretnego chińskiego producenta. Bruksela bardzo starała się bowiem uniknąć gniewnej reakcji Pekinu. Opublikowała nawet ogromny raport wyliczający każdej z chińskich marek, ile dostaje "nieuczciwych subsydiów rządowych", które zagrażają "szkodą gospodarczą dla unijnych producentów".

- Chińskie samochody są tak tanie, bo jak wyliczyła Unia Europejska - od 20 do prawie 40 procent kosztów ich produkcji jest subsydiowane - tłumaczy Jakub Jakóbowski, ekspert ds. Chin i wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW). - Skala tych subsydiów jest większa niż cokolwiek, co mamy w Europie, to ogromna interwencja chińskiego państwa w gospodarkę - podkreśla.

Maciej Michałek
Maciej Michałek
Dziennikarz tvn24.pl, specjalista ds. Azji
Czytaj także:
Rosyjski atak na Kijów
Kolejny nalot na Kijów. Trzy osoby zabite, wielu rannych
Świat
Melissa na zdjęciu satelitarnym
"Nie ma miejsca, które uniknie gniewu tej burzy"
METEO
imageTitle
Barcelona ze Szczęsnym, Real ma duży atut. O której dzisiaj El Clasico?
Najnowsze
George Clooney
Clooney w Łodzi: uczono mnie tego od dziecka
Łódź
Pożar sortowni odpadów w Elblągu
Duży pożar sortowni odpadów. "Zła wiadomość" prezydenta
Tajpej
"Dzień Powrotu do Ojczyzny". Tajwan: prawdziwym celem jest aneksja
Świat
Wiatr, silny wiatr, wichury
Silny wiatr w Polsce. Alarmy w 10 województwach
METEO
Artur Molęda z nagrodą
Dziennikarz TVN24 nagrodzony za reportaż o "niezwykle ważnej misji"
Polska
shutterstock_2031252569
Lotnisko zamknięte na kilka godzin. Czwarty taki incydent w ciągu miesiąca
Świat
Kreml
Poseł rządzącej partii na gali w Moskwie
Świat
Javier Milei
Chce rozmontowania państwa opiekuńczego. Nadchodzi test
Świat
Zegarek w Przemyślu. Zmieniliśmy czas z letniego na zimowy
Polityczny weekend, zmiana czasu, rzadki wyrok
TO WARTO WIEDZIEĆ
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Przed nami chłodny, wietrzny i deszczowy dzień
METEO
imageTitle
Sensacyjna porażka Liverpoolu. Zawiodła też Chelsea
EUROSPORT
Catherine Connolly
Irlandia wybrała prezydentkę
Świat
Dwie strony
Flotylla i obywatelskie nieposłuszeństwo? "Nie wiem, czy kiedykolwiek odpowiemy na to pytanie"
Najnowsze
Dorota Kania na konwencji PiS-u w Katowicach
"Zabawna, acz wymowna pomyłka" na konwencji PiS-u
Polska
Pomnik dzików w Krynicy Morskiej
Zostały tylko ich posągi. Wszystkie padły z powodu wirusa na "trzy litery"
Piotr Krysztofiak
imageTitle
Końcówki należą do niego. Ponownie zapewnił punkty Pogoni
EUROSPORT
imageTitle
Napoli ograło Inter w hicie włoskiej ekstraklasy
EUROSPORT
Akcja poszukiwawcza w Tatrach Wysokich
Turysta wpadł do tatrzańskiego potoku. Nie żyje
METEO
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o "pierwszym zadaniu". "Proszę o to"
Polska
Marcin Kierwiński
"Możemy uważać, że to jest takie bredzenie starszego pana z Żoliborza"
Polska
imageTitle
Tym, co zrobił, zachwycił samego Kamila Stocha. "Szczęka mi opadła"
EUROSPORT
imageTitle
Popis Anglika w półfinale. "Czuję, że mogę wbić każdą bilę"
EUROSPORT
Warszawa, ludzie, noc (listopad 2024)
"Gonimy Arabię Saudyjską oraz Holandię"
BIZNES
imageTitle
Legendarny zawodnik nie przyznaje się do winy. Grozi mu olbrzymia kara
EUROSPORT
Noc, deszcz
Deszczowa noc, w dzień silnie powieje
METEO
Donald Trump
Trump odwraca decyzję Bidena
BIZNES
Panteon Rzym zabytek Włochy
Spadł z muru Panteonu, nie żyje
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica