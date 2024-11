Protesty w Boliwii

Arce ogłosił w piątek, że jednostki wojskowe zostały zaatakowane przez "grupy związane z Evo Moralesem". Ten natomiast zaapelował do swoich zwolenników, którzy od prawie trzech tygodni masowo protestują i blokują ważne drogi, aby znieśli blokady. Ogłosił też strajk głodowy i wezwał urzędującego prezydenta do negocjacji.

Protest głodowy, oskarżenia o sfingowany zamach stanu

Były prezydent Evo Morales na piątkowej konferencji prasowej wezwał napastników do dialogu z rządem. Nie biorąc odpowiedzialności za atak na placówki wojskowe, ogłosił rozpoczęcie protestu głodowego do czasu rozpoczęcia rozmów między stronami. Zaapelował także do swoich zwolenników, którzy masowo protestują i blokują główne drogi w wielu częściach kraju, aby znieśli blokady.

Z kolei Luis Arce został wybrany na prezydenta w 2020 roku, ale w ostatnich miesiącach jego popularność spadała wraz z pogarszaniem się sytuacji gospodarczej. Zmniejszenie dochodów z eksportu gazu ziemnego sprawiło, że rządowi coraz trudniej jest utrzymać dopłaty do cen żywności i paliw, których niedobory wywoływały w kraju protesty. Arce w czerwcu tego roku został oskarżany o to, że kazał wysłać wojska do pałacu prezydenckiego, by sfingować w ten sposób zamach stanu.