Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Były prezydent skazany na dożywocie

Pilne
Pilne
Źródło: TVN24
Były prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol skazany na dożywocie za kierowanie zamachem stanu.

Więcej informacji wkrótce

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Stępień

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Korea Południowa
Czytaj także:
Raciąż
Zadzwonił na policję i powiedział, że właśnie zabił dwie osoby
Polska
Płock rafineria PKN Orlen
Orlen pochwalił się wynikami. "Mocniejsi niż kiedykolwiek"
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Żukowska o Pełczyńskiej-Nałęcz: nigdy tego nie ujawniła
Polska
Irańskie okręty podwodne typu Ghadir
Iran rozmieszcza "kieszonkowe" okręty
Pożar Ranger Road w Oklahomie
Megapożar strawił sto tysięcy hektarów. Ranni strażacy
METEO
imageTitle
Wrócili łyżwiarze szybcy. Damiana Żurka witał także pies
Najnowsze
Kobieta chorowała na nowotwór krwi, potrzebny był przeszczep szpiku, który został pobrany od Polaka
Polak uratował życie Amerykance, spotkali się na weselu. "Anioły istnieją"
Polska
imageTitle
Polacy w olimpijskim debiucie. Takie zawody zobaczymy po raz pierwszy
EUROSPORT
Philippe Tabarot, Dariusz Klimczak, Patrick Schnieder
Niemcy pomogą Polsce. "To było nam bardzo potrzebne"
BIZNES
Pjongjang. Kolumny pojazdów z wyrzutniami
Pokaz siły w Korei Północnej. Ich broń może trafić do Rosji
imageTitle
Siostra Pawła Wąska. "To także moje spełnienie marzeń"
EUROSPORT
Mróz
Ostrzeżenia IMGW. Tu wciąż trzyma silny mróz
METEO
imageTitle
Małysz z prezentem dla Tomasiaka. "Coś specjalnego"
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski i Walerij Załużny
Odwołany dowódca obwinia Zełenskiego
imageTitle
Semirunnij po kolejny medal! Plan czwartkowych startów Polaków
EUROSPORT
Robert Janczewski
Siedem lat niesłusznego aresztu i "odzieranie z godności". Rekordowy wniosek o miliony
Łukasz Frątczak
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Biały Dom odpowiada Zełenskiemu. "Niesprawiedliwe dla amerykańskich podatników"
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford (CVN 78)
"Trump nie podjął ostatecznej decyzji", ale wojsko ma być gotowe w sobotę
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Rozłam w Polsce 2050, ENA za Romanowskim, stan wyjątkowy na Słowacji
warto wiedzieć
Zima śnieg
Tutaj w czwartek sypnie śniegiem
METEO
imageTitle
Amerykanie wyszarpali półfinał. Przesądził "złoty gol"
EUROSPORT
imageTitle
Sensacyjni Norwegowie. Inter w tarapatach przed rewanżem
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja była o krok. Obrońcy tytułu pokazali niesamowity charakter
EUROSPORT
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
"Stanowczo się nie zgadzam". Zuckerberg odpowiada na zarzuty
BIZNES
Jan Niedziałek
Dziennikarz TVN24 BiS z prestiżowym wyróżnieniem
BIZNES
Ratownicy szukają zaginionych narciarzy porwanych przez lawinę w Kalifornii
Nie żyje ośmiu narciarzy porwanych przez lawinę
METEO
imageTitle
Rosjanie i Białorusini wrócili do łask. Polska odpowiada bojkotem
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON: to test dla prezydenta, czy wykona najgłupsze polecenie
Kropka nad i
imago1072817086ff
Walczył dzielnie, ale nie dał rady. Uciekła ostatnia męska szansa na medal
EUROSPORT
kukurudza paleczki shutterstock_2664689175
Produkt wycofywany z obrotu. Ostrzeżenie
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica