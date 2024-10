Do ataku bojowników z Dżama'at Nasr al-Islam wa-al-Muslimin (JNIM), organizacji terrorystycznej będącej lokalnym oddziałem Al-Kaidy, doszło 24 sierpnia. Dżihadyści poruszający się na motocyklach pojawili się na przedmieściach Barsalogho w Burkina Faso i zaczęli strzelać do mieszkańców. Na nagraniach widać, jak na otwartej przestrzeni wielu mieszkańców nie miało gdzie się schronić przed goniącymi ich i strzelającymi bojownikami.

Początkowo Organizacja Narodów Zjednoczonych oszacowała liczbę ofiar tego ataku na co najmniej 200. Jak jednak wynika z raportu francuskich służb bezpieczeństwa, do którego dotarła stacja CNN, zginąć mogło nawet 600 osób. Czyni go to jednym z najkrwawszych ataków terrorystycznych w Afryce w ostatnich dekadach.