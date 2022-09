Rośnie presja migracyjna. Bułgaria zwiększa ochronę granicy z Turcją

Minister obrony Bułgarii poinformował, że jego resort zwiększa liczbę wojskowych oddelegowanych do ochrony na granicy z Turcją. Decyzja ta ma związek z rosnącą w ostatnich tygodniach presją migracyjną - na granicy i wewnątrz kraju w ciągu siedmiu miesięcy zatrzymano ponad 7500 nielegalnych migrantów, dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresem ubiegłego roku.

Liczba wojskowych, którzy zostali oddelegowani do ochrony najbardziej zagrożonych przez presję migracyjną odcinków granicy z Turcją została zwiększona do 500 osób - poinformował w piątek tymczasowy minister obrony Dymitar Stojanow. Wzmocniono najbardziej wysunięty na wschód odcinek granicy w górach Strandża, skąd od kilku miesięcy do Bułgarii przedostaje się najwięcej nielegalnych migrantów.