Świat Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Morzem Norweskim Oprac. Kuba Koprzywa |

Rosyjskie okręty ćwiczą na Morzu Norweskim Źródło wideo: Ministerstwo Obrony Rosji Źródło zdj. gł.: KEIZO MORI/PAP

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Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że 2 lipca rosyjski samolot rozpoznawczy "Bear-F" kilkakrotnie zbliżył się do lotniskowca HMS Prince of Wales na Morzu Norweskim. Rosyjska maszyna przeleciała nisko i "niepotrzebnie blisko" - stanowi oświadczenie.

Rosyjski samolot przechwycony przez brytyjskie myśliwce

"Samolot 'Bear-F' ["Bear-F" to kod NATO, który oznacza samolot Tu-142 - red.] zrzucił dużą liczbę boi sonarowych w bezpośrednim sąsiedztwie lotniskowca" - poinformowano. Boje sonarowe służą do wykrywania okrętów podwodnych.

Tu-142 przechwycony przez amerykański F-22 nad Alaską w 2010 roku Źródło zdjęcia: North American Aerospace Defense Command

Brytyjczycy wysłali dwa myśliwce F-35 z HMS Prince of Wales, które przechwyciły rosyjski samolot. Incydent określono jako "niebezpieczny i nieprofesjonalny".

HMS Prince of Wales to lotniskowiec stanowiący centralny element formacji morskiej znanej jako lotniskowcowa grupa uderzeniowa. Grupa jest rozmieszczona w tym regionie pod dowództwem NATO. Jest to element działań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie północnego Atlantyku w związku z obawami dotyczącymi rosyjskiej agresji - podkreśla Reuters.