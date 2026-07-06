Polska Żołnierze USA w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz: wypełni się rotacja wojsk Kamila Grenczyn |

Kosiniak-Kamysz: wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA i Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 z firmą Anduril Industries w zakresie rozwoju zdolności produkcyjnych pocisków manewrujących.

W czasie wydarzenia głos zabrał szef MON. Jak zwrócił uwagę, podpisanie umowy ma miejsce dzień przed szczytem NATO w Ankarze w Turcji. - To nie jest przypadkowa data i nieprzypadkowe miejsce - powiedział.

- To jest strategiczny moment przedstawienia tak naprawdę polskiej racji stanu. Dzisiaj ta polska racja stanu jest tutaj w Bydgoszczy. Pokazuje z jednej strony wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego, ale i taniego w produkcji zasięgu pocisków manewrujących - mówił minister obrony.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tusk: nie igrajcie z ogniem

Kosiniak-Kamysz o rotacji żołnierzy USA w Polsce

Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, Polska jest pierwszym państwem w Europie, z którym firma Anduril Industries podpisuje umowę tego typu. - Możemy być centrum nie tylko dla siebie, gdzie mamy w tej umowie zawartą wyłączność przez Polską Grupę Zbrojeniową dla produkcji, transferu technologii (...), a w efekcie wyprodukowania również polskiej wersji Barracuda 500 - oznajmił.

Szef MON wskazał, że oznacza to "tak naprawdę budowanie Polski jako strategicznego miejsca dla transferu technologii, rozwoju przemysłu zbrojeniowego, który staje się kołem napędowym polskiej gospodarki". Mówił również o roli Polski w łączeniu Stanów Zjednoczonych z Europą.

- Z tym większą radością odebrałem informację od pani Stephanie Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od attache wojskowego (...), że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce - poinformował Kosiniak-Kamysz.

Szef MON ocenił, że wznowienie rotacji wpisuje się w rozwój współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i przemysłu obronnego.

Kosiniak-Kamysz oświadczył także na konferencji, że na najbliższy szczyt NATO Polska jedzie jako lider militarny i gospodarczy regionu wschodniej flanki NATO, który wypełnia wszystkie zobowiązania sojusznicze. Zapewnił, że z takim przekazem na szczyt uda się cała Polska delegacja.