Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Francja zwiększy arsenał nuklearny. Tusk: Polska prowadzi rozmowy

Premier Donald Tusk przemawia na uroczystym Apelu Pamięci przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie
Donald Tusk: prowadzimy rozmowy o odstraszaniu nuklearnym
Źródło: TVN24
Francja planuje zwiększenie liczby głowic nuklearnych - przekazał w poniedziałek prezydent Emmanuel Macron. Dodał, że osiem krajów europejskich, w tym Polska, jest zainteresowanych udziałem we francuskim programie odstraszania nuklearnego. Niedługo później premier Donald Tusk potwierdził to we wpisie na X.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w poniedziałek, że jego kraj zwiększy liczbę swoich głowic nuklearnych. Zastrzegł, że Francja nie będzie informować na temat wielkości tego arsenału.

- Osiem krajów europejskich, w tym Polska, jest zainteresowanych zaawansowanym odstraszaniem nuklearnym Francji - powiedział Marcon. Wymienił Niemcy, Polskę, Holandię, Belgię i Danię.

Wyjaśnił, że odstraszanie nuklearne, które określił jako zaawansowane, daje sojusznikom europejskim możliwość udziału w związanych z nim ćwiczeniach. Poinformował, że po raz pierwszy w jednym z ćwiczeń strategicznych Francji uczestniczyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii.

Donald Tusk: Polska prowadzi rozmowy

Premier opublikował wpis na ten temat niedługo po wystąpieniu prezydenta Francji.

"Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować" - oświadczył Tusk w serwisie X.

Na czym polega współpraca z Francją?

Prezydent Emmanuel Macron mówił, że Francja będzie mogła tymczasowo rozmieszczać elementy sił strategicznych u swoich sojuszników europejskich. Jak powiedział, oznacza to, że jak w przypadku strategicznych okrętów podwodnych "francuskie samoloty przenoszące będą mogły być rozmieszczone na kontynencie europejskim".

Macron zaznaczył, że w ramach zaawansowanego odstraszana nuklearnego partnerzy Francji będą mogli uczestniczyć w ćwiczeniach z ich udziałem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Amerykański pocisk Minuteman III w silosie
Kontrola zbrojeń nuklearnych. Będzie spotkanie mocarstw
BIZNES
Wybuch 23-kilotonowej bomby atomowej
Wskazówka Zegara Zagłady przesunęła się o cztery sekundy
Martyna Nowosielska-Krassowska
F-35 są dostosowane do przenoszenia amerykańskich głowic atomowych B-61
Nowe państwa atomowe w Europie? "Zmieniłoby to układ sił z USA"
Maciej Michałek

"Nie będzie żadnego dzielenia się ostateczną decyzją"

Francuski prezydent zastrzegł w poniedziałkowym przemówieniu, że tylko głowa państwa może podjąć ostateczną decyzję o użyciu francuskiego arsenału nuklearnego. Dodał jednak, że kraj jest gotowy na wejście w zaawansowane odstraszanie nuklearne, włączając w to wymiar europejski.

- Nie będzie żadnego dzielenia się ostateczną decyzją - zapowiedział Macron w bazie okrętów podwodnych z napędem atomowym Ile Longue w Bretanii.

Jednocześnie francuski prezydent zapewnił, że proponowane przez jego kraj odstraszanie nuklearne jest działaniem całkowicie komplementarnym z NATO na płaszczyźnie strategicznej i technicznej. Mówił, że prace są prowadzone przy pełnej przejrzystości ze Stanami Zjednoczonymi i w ścisłej współpracy z Wielką Brytanią.

Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Francja dysponuje 290 głowicami nuklearnymi. Jej arsenał oparty jest na pociskach odpalanych z okrętów podwodnych i przenoszonych przez samoloty Rafale.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
F-35 są dostosowane do przenoszenia amerykańskich głowic atomowych B-61
Nowe państwa atomowe w Europie? "Zmieniłoby to układ sił z USA"
Maciej Michałek
Test amerykańskiego pocisku międzykontynentalnego Minuteman III
Ta broń to "parasol bezkarności". Nastała nowa era nuklearna
Maciej Michałek
Zaporoska Elektrownia Jądrowa (zdjęcie z kwietnia 2023 r.)
Zawieszenie broni przy elektrowni atomowej

Wspólne oświadczenie Francji i Niemiec

Niedługo po przemówieniu zostało opublikowane wspólne oświadczenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona i kanclerza Niemiec Friedricha Merza.

Francja i Niemcy pogłębią "współpracę w zakresie odstraszania poprzez utworzenie grupy sterującej nuklearnej wysokiego szczebla" i "rozpoczną wspólne działania w tym roku" - czytamy w nim. W oświadczeniu podano, że porozumienie obejmuje udział Niemiec we francuskich ćwiczeniach nuklearnych oraz koordynację zdolności w zakresie obrony konwencjonalnej i przeciwrakietowej.

Kraje stwierdziły też, że wysiłki te uzupełniają, a nie zastępują, natowskie odstraszanie nuklearne i pozostaną zgodne z ich zobowiązaniami międzynarodowymi.

OGLĄDAJ: Zasłonił Polaka własnym ciałem. Medal Honoru dla amerykańskiego żołnierza
Donald Trump

Zasłonił Polaka własnym ciałem. Medal Honoru dla amerykańskiego żołnierza
WYDANIE SPECJALNE

Donald Trump
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Filip Czerwiński /lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
Tagi:
FrancjaBroń atomowabrońEuropabezpieczeństwoEmmanuel MacronNiemcyFriedrich MerzDonald Tuskobronność
Czytaj także:
Szczytno. Nie zatrzymał się do kontroli, popełnił 17 wykroczeń
Jechał pod prąd, zajeżdżał drogę. Był po narkotykach. Nagranie
Olsztyn
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
PiS o paliwie, Orlen odpowiada. "Niczego bardziej rosyjsko-propagandowego nie zobaczycie"
BIZNES
Norwegia. Mors pojawił się w ogrodzie
Mors odpoczywał w ogrodzie. "Takie sytuacje nie zdarzają się często"
METEO
Oman, Muscat
Oman z czwartym poziomem ostrzeżenia
BIZNES
imageTitle
Przegrał w finale, ale i tak zarobił o wiele więcej od mistrza
EUROSPORT
Jacek Tacik i Wojciech Bojanowski
"Krater ma dwa metry głębokości", "życie przerywane alarmami". Relacje korespondentów TVN24
Świat
imageTitle
"Za wiele wymagałam". Podwójna mistrzyni olimpijska kończy sezon
EUROSPORT
shutterstock_2507781763
Ceny gazu poszybowały
BIZNES
Donald Trump
Donald Trump: rozwalamy ich, idzie bardzo dobrze
RELACJA
Zderzenie na S8
Trzy samochody zderzyły się na wjeździe do Warszawy
WARSZAWA
Wypadek na DK60 w miejscowości Czarnowo
Czołowe zderzenie z tirem. Droga krajowa zablokowana
WARSZAWA
Mgła, zamglenia, trudne warunki na drogach
Noc i ranek z ostrzeżeniami IMGW. Gdzie będzie niebezpiecznie
METEO
lotnisko dubaj s shutterstock_1077788411
Zjednoczone Emiraty Arabskie luzują restrykcje w przestrzeni powietrznej
BIZNES
Zboczem norweskiego fiordu zeszło osuwisko
Skały zsunęły się ze zbocza fiordu. Wybiegli z domu bez butów
METEO
imageTitle
Nie po drodze z Papszunem. Kolejne odejście z Legii
EUROSPORT
imageTitle
Czy Iran zagra na mundialu? Jest głos z federacji
EUROSPORT
Policja (zdj. ilustracyjne)
Były policjant podejrzany o gwałt może wyjść z aresztu
WARSZAWA
Jacek Kuroń
"Dlaczego Kuroń?" Inspiracja "w świecie brutalnej walki o wpływy"
Polska
Dubaj, ZEA
"Najbezpieczniej jest pozostać na miejscu". Apel rzecznika MSZ
BIZNES
shutterstock_1759948577
"Znacząca eskalacja konfliktu". Armia "podniosła poziom gotowości do maksymalnego"
BIZNES
Napad na lombard, skradziono biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Wybili szybę młotkiem, ukradli biżuterię. Dwóch aresztowanych, dwóch poszukiwanych
WARSZAWA
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Brutalne pobicie na stacji paliw. Trzy osoby z zarzutami
WARSZAWA
Przewrócona ciężarówka blokuje trasę. Wyznaczono objazdy
Przewrócona ciężarówka zablokowała drogę
Katowice
Pijana matka wracała z dzićmi z ferii
Jechała zygzakiem, była pijana. Wracała z dziećmi z ferii
Wrocław
Viktor Orban patrzy na zdjęcia satelitarne
Orban nie odpuszcza. "Ponownie wzywam prezydenta Zełenskiego"
BIZNES
Suwałki. Wjechał w zaparkowane przed komendą samochody policjantów i odjechał
Z impetem uderzył w auta policjantów i odjechał. Nagranie
Białystok
Samolot Emirates w Pradze
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Co mają zrobić podróżni?
Wiktor Knowski
Wiosna meteorologiczna się postarała
Wiosna na całego. Jak ciepło będzie
METEO
Sędzia, który rzekomo miał spowodować kolizję orzeka w Sądzie Okręgowym w Łodzi
"Król whisky" stanie przed sądem. Chodzi o gangsterskie porachunki sprzed lat
Łódź
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Poznaniu
Prawie zmiótł pieszych z przejścia. Wiadomo, kto kierował
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica