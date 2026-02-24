Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Braki w aktach Epsteina? Mają dotyczyć Trumpa

Jeffrey Epstein i Donald Trump
Chuck Schumer: sprawiedliwość nie powinna mieć okresu przedawnienia
Źródło: TVN24 BiŚ
Wciąż nie zostały opublikowane dokumenty z przesłuchania kobiety, która oskarżała Donalda Trumpa o próbę zmuszenia jej do seksu oralnego w 1983 roku, kiedy miała 13 lat - zwraca uwagę amerykańska rozgłośnia NPR po analizie opublikowanych przez resort sprawiedliwości akt. To nie jedyna kontrowersja.

Federalne Biuro Śledcze prowadzi infolinię dla osób chcących zgłosić przestępstwo lub inne informacje. Jak wynika z akt Epsteina, wszystkie zgłoszenia w sprawie Donalda Trumpa przekazane w ten sposób FBI uznało za niewiarygodne, z wyjątkiem jednego.

Pewna kobieta przekazała, że została przedstawiona Trumpowi przez Epsteina w 1983 roku, gdy miała 13 lat. Trump miał ją następnie zmusić do seksu oralnego, a kiedy go ugryzła w genitalia, miał uderzyć ją w głowę i wyrzucić. Biuro FBI w Waszyngtonie otrzymało polecenie przesłuchania tej kobiety.

Dziennikarz amerykańskiej publicznej rozgłośni radiowej NPR Stephen Fowler zwrócił uwagę, że wśród opublikowanych akt dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina brakuje notatek z trzech z czterech przesłuchań. Są tylko z pierwszego przesłuchania, w którym nie ma wzmianki o Trumpie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wysłuchanie Pam Bondi w Kongresie
"Nie będziesz mi mówić, co mam robić, nieudaczniku". Burza w Waszyngtonie
Donald Trump i Jeffrey Epstein w Mar-a-Lago. Zdjęcie z 1997 roku
Media: Trump zadzwonił na policję na początku śledztwa w sprawie Epsteina
Kongres USA w Waszyngtonie
Kongresmeni czytają akta Epsteina bez cenzury. "To obrzydliwe. Jest tam wiele nazwisk"

"Ta jest dobra, co?"

Jak pisze Fowler, z akt Epsteina znikały akta z przesłuchania innej kobiety, której zeznania obciążały prezydenta USA. Jest ona wspomniana w dokumentach dotyczących Ghislaine Maxwell, współpracowniczki Epsteina, która obecnie odsiaduje karę 20 lat więzienia za przestępstwa seksualne.

W 2019 roku kobieta powiedziała śledczym podczas przesłuchania, że kiedy miała 13 lat, Epstein zabrał ją do klubu Trumpa Mar-a-Lago na Florydzie i przedstawił Trumpowi. "Epstein powiedział Trumpowi: 'ta jest dobra, co?'" - czytamy w raporcie z przesłuchania. Kobieta zeznała, że obaj zareagowali śmiechem. W pozwie z 2020 roku stwierdziła, że poczuła się wówczas niekomfortowo, ale była zbyt młoda, żeby wiedzieć dlaczego. Szczątkowe wzmianki o tym spotkaniu znalazły się też w zeznaniach innych świadków.

Dokument z przesłuchania został najpierw usunięty z archiwum Departamentu Sprawiedliwości po publikacji, a potem został ponownie opublikowany 19 lutego. Według resortu przyczyną było zgłoszenie ze strony prawników ofiary.

Poproszona o komentarz rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson powiedziała - powtarzając twierdzenia Trumpa - że prezydent został "całkowicie oczyszczony" z wszelkich zarzutów dotyczących jego znajomości z Epsteinem i zrobił "więcej dla ofiar Epsteina niż ktokolwiek przed nim".

Jeffrey Epstein i Donald Trump
Jeffrey Epstein i Donald Trump
Źródło: House Oversight Democrats

Sprawa Epsteina i wątek Trumpa

Jeffrey Epstein był amerykańskim finansistą, który w 2008 roku został skazany za nakłanianie 14-letniej dziewczyny do prostytucji. Potem postawiono mu poważniejsze zarzuty, dotyczące wykorzystywania seksualnego nieletnich dziewcząt. Został znaleziony martwy w 2019 roku w celi aresztu w Nowym Jorku. Jego śmierć uznano za samobójstwo.

Donald Trump w latach 90. utrzymywał przyjacielskie kontakty z Jeffreyem Epsteinem, ale twierdzi, że pokłócili się na początku XXI wieku. Niedawno dziennikarze "Miami Herald" odnaleźli w aktach Epsteina wzmiankę, że Trump zadzwonił na policję w 2006 roku. Funkcjonariusze w Palm Beach na Florydzie prowadzili wówczas śledztwo w sprawie domniemanego rekrutowania przez Epsteina dziewcząt w wieku 14 lat do wykonywania masaży o charakterze erotycznym.

CZYTAJ WIĘCEJ: Czy Donald Trump wiedział o działalności Epsteina? Media o telefonie na policję

Trump miał powiedzieć szefowi policji: "Dzięki Bogu, że go powstrzymujecie. Wszyscy wiedzą, że to robi". W tej samej rozmowie Ghislaine Maxwell miał nazwać "złą" i określić ją jako agentkę Epsteina. Podkreślił, że "należy się na niej skupić". Obecnie urzędujący prezydent miał też powiedzieć śledczemu, że "uciekał stamtąd", gdy zorientował się, że w otoczeniu Epsteina są nieletnie dziewczyny.

Akta ze sprawy Jeffreya Epsteina są publikowane przez Departament Sprawiedliwości USA na podstawie ustawy, którą Kongres uchwalił w listopadzie ubiegłego roku.

OGLĄDAJ: Afera Epsteina. "Wielu obawia się zeznań Clintonów”
pc

Afera Epsteina. "Wielu obawia się zeznań Clintonów”

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Filip Czerwiński /lulu

Źródło: PAP, NPR, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: House Oversight Democrats

Udostępnij:
Tagi:
USAJeffrey EpsteinDonald TrumpPrzestępstwaGhislaine MaxwellFloryda
Czytaj także:
imageTitle
Rozkręcała się wolno. Awansowała w dwóch setach
EUROSPORT
imageTitle
Podanie do Zielińskiego przesądziło. Kopciuszek wyrzucił finalistę Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Formalności stało się zadość. Bayer i Newcastle zrobiły swoje
EUROSPORT
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wspierającą Ukrainę
Wsparcie dla Ukrainy. USA wstrzymały się od głosu
Świat
imageTitle
Nagła decyzja w sprawie Mbappe i duży problem Realu
EUROSPORT
Minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski - UKRAINA KIJÓW 4. ROCZNICA ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ
Sikorski: będzie pożyczka dla Ukrainy. Węgry zapowiadają blokadę
BIZNES
Oblodzenie, zima, lód, zimno, mróz
Niebezpieczna ślizgawica. Są kolejne ostrzeżenia
METEO
Alerty hydrologiczne
Przekroczone stany alarmowe na rzekach. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Poduszki powietrzne dla kolarzy? UCI stawia na bezpieczeństwo
EUROSPORT
shutterstock_2044480022
300 milionów do wygrania w Eurojackpot. Polak z milionowym kuponem
BIZNES
Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z premierem Kanady Markiem Carneyem
Nowe wsparcie dla Ukrainy. Miliardy na wojsko i sankcje wobec floty cieni
BIZNES
pap_20240625_3MC
FedEx żąda zwrotu za cła Trumpa. To może być początek fali pozwów
BIZNES
imageTitle
Grad goli w Madrycie. Wielki wieczór Norwega
EUROSPORT
24 2005 kat gosc-0001
Generał Polko: chyba komuś się kierunki pomyliły
KROPKA NAD I
24 1925 vmix gosc-0002
Wybuchła wojna i dostała wiadomość: "wybacz mi, pomyliłem się"
Świat
Wenezuela, ropa, tankowiec
Kończy im się paliwo, na ratunek płynie chiński tankowiec z rosyjską ropą
BIZNES
imageTitle
Zabity baron narkotykowy, fala przemocy w Meksyku. Co z mundialem?
EUROSPORT
Luwr po napadzie
Dyrektorka złożyła rezygnację. "Nowy impuls" dla Luwru
Świat
Pożar w galerii handlowej, ewakuowano 500 osób
Pożar w galerii handlowej, ewakuowano 500 osób
Płock
Rodzina Grace Bell
Urodziła się bez macicy. Dzięki przeszczepowi została matką
Zdrowie
Oblodzenia, marznące opady, gołoledź, szklanka
Nocą pojawi się lodowica. Uważajmy
METEO
Przemysław Glapiński jako Stefan Starzyński
Legendarny prezydent Warszawy bohaterem musicalu
Piotr Bakalarski
imageTitle
Majchrzak i Hurkacz zmarnowali szansę na polski mecz w Dubaju
EUROSPORT
shutterstock_2682945959
AI zapalnikem kryzysu? Szef jednego z największych banków wskazuje na zagrożenia
BIZNES
Nawrocki podpisał "ustawę wygaszającą socjal" Ukraińcom? Czegoś tu brakuje
Nawrocki podpisał "ustawę wygaszającą socjal" Ukraińcom? Co zmieniają przepisy
Zuzanna Karczewska
Pałac Kultury i Nauki podświetlony na niebiesko i żółto
PKiN w barwach ukraińskiej flagi. Wiece solidarności w wielu miastach
WARSZAWA
Możliwe roztopy
"Jedne pola skorzystają z zimowej kołderki, inne odczują skutki odwilżowej huśtawki"
METEO
24 1140 sejm 100 adamek-0005
"Nie interesuje mnie". Poseł PiS o liście zakupów z SAFE
Polska
imageTitle
Odrzuciły zaproszenie od Trumpa. Media wiążą to z tymi słowami prezydenta
EUROSPORT
Korzystanie z telefonu (zdjęcie ilustracyjne)
Milionowe sankcje dla Reddita. Bezprecedensowa decyzja brytyjskiego regulatora
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica