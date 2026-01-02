Bolsonaro opuścił szpital. Wrócił za kratki

Bolsonaro poddawany był już wielu innym operacjom i zabiegom medycznym po ataku nożownika, który ugodził go w brzuch podczas wiecu wyborczego w 2018 roku.
W czwartek sędzia Sądu Najwyższego Brazylii Alexandre de Moraes odrzucił wniosek adwokatów Bolsonaro, którzy domagali się zamiany kary więzienia na areszt domowy, motywując to pogorszeniem się stanu zdrowia byłego prezydenta.
Były prezydent w więzieniu
Bolsonaro, który sprawował urząd prezydenta w latach 2019 - 2022, został skazany na 27 lat więzienia za przewodzenie nieudanym zamachem stanu po klęsce w wyborach w 2022 roku.
Ten skrajnie prawicowy polityk przegrał wówczas wybory w rywalizacji z obecną głową państwa Luizem Inacio Lulą da Silvą.
Autorka/Autor: momo/kg
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Andre Borges