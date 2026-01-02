Logo strona główna
Świat

Bolsonaro opuścił szpital. Wrócił za kratki

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro
Brazylijska policja zatrzymała Jaira Bolsonaro
Źródło: Reuters
Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro opuścił w czwartek szpital szpital po udanej operacji przepukliny. Został przewieziony z powrotem do więzienia, gdzie odsiaduje wyrok 27 lat pozbawienia wolności za kierowanie nieudaną próbą zamachu stanu po klęsce w wyborach w 2022 roku.

Bolsonaro poddawany był już wielu innym operacjom i zabiegom medycznym po ataku nożownika, który ugodził go w brzuch podczas wiecu wyborczego w 2018 roku.

W czwartek sędzia Sądu Najwyższego Brazylii Alexandre de Moraes odrzucił wniosek adwokatów Bolsonaro, którzy domagali się zamiany kary więzienia na areszt domowy, motywując to pogorszeniem się stanu zdrowia byłego prezydenta.

Były prezydent trafi na 27 lat do więzienia
Były prezydent trafi na 27 lat do więzienia

Były prezydent w więzieniu

Bolsonaro, który sprawował urząd prezydenta w latach 2019 - 2022, został skazany na 27 lat więzienia za przewodzenie nieudanym zamachem stanu po klęsce w wyborach w 2022 roku.

Ten skrajnie prawicowy polityk przegrał wówczas wybory w rywalizacji z obecną głową państwa Luizem Inacio Lulą da Silvą.

Autorka/Autor: momo/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Andre Borges

Jair BolsonaroBrazylia
