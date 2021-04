Rosja i Białoruś będą pełniły "wspólny dyżur bojowy"

W marcu Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że Rosja mogłaby umieścić na Białorusi swoje samoloty, by "latali nimi razem Rosjanie i Białorusini". - Baz nie trzeba tworzyć, po co tracić na to pieniądze – powiedział wówczas Łukaszenka. - Dajcie nam te samoloty – proponował. Rosja od lat dążyła do umieszczenia na Białorusi swojej bazy lotniczej, jednak spotykało się to z odmową Mińska.