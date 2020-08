Cichanouska "gotowa, by zostać narodowym liderem". Wzywa służby do sprzeciwu wobec Łukaszenki

Wzywam do stworzenia odpowiednich prawnych warunków do przeprowadzenia ponownych wyborów w uczciwy sposób - powiedziała Swiatłana Cichanouska, główna kontrkandydatka Alaksandra Łukaszenki w ubiegłotygodniowych wyborach prezydenckich. - Jestem gotowa wystąpić w charakterze lidera narodowego - zadeklarowała w wystąpieniu opublikowanym w internecie.

W wyborach prezydenckich na Białorusi, które odbyły się 9 sierpnia, ubiegający się o piątą reelekcję Alaksandr Łukaszenka według oficjalnych wyników otrzymał ponad 80 procent głosów, a jego główna rywalka, kandydatka opozycji Swiatłana Cichanouska - 10 procent poparcia. Według opozycji wyniki zostały sfałszowane. W niedzielę, po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów, na ulicach wielu białoruskich miast odbyły się protesty osób przeciwnych dalszym rządom Łukaszenki. W czasie manifestacji, które trwają do dziś, dochodziło do starć manifestujących z milicją. Tysiące osób zostało zatrzymanych.

Cichanouska: jestem gotowa wystąpić w charakterze lidera narodowego

Swiatłana Cichanouska przebywa obecnie na Litwie. Do wyjazdu została nakłoniona przez władze Białorusi, a według ministra spraw zagranicznych Litwy Linasa Linkevicziusa mogła być szantażowana.

W poniedziałek opozycyjna kandydatka opublikowała w internecie nagranie, w którym zadeklarowała, że "jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność i wystąpić w charakterze lidera narodowego". Wezwała też do stworzenia odpowiednich warunków prawnych do przeprowadzenia ponownych wyborów w uczciwy sposób. Podkreśliła, że bardzo ważne jest, by wykorzystać energię, która narodziła się w Białorusinach w ostatnich dniach.