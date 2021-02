Nie będzie miał prawa do apelacji. Jako jedyny nie przyznał się do winy

Wiktar Babaryka w maju ubiegłego roku ogłosił, że zamierza wystartować w wyborach prezydenckich. Jego kampania ruszyła z niespodziewanym impetem i w krótkim czasie Babaryka zebrał ponad 450 tys. podpisów poparcia dla swojej kandydatury, co było rekordową liczbą w historii Białorusi. Do komitetu wyborczego zapisało się ok. 10 tys. ludzi, co również było rekordem.