Jak informuje Centrum obrony praw człowieka Wiasna, z opublikowanego we wtorek w mediach społecznościowych przez struktury siłowe Białorusi nagrania wideo wynika, że Ihar Iliasz jest oskarżany o "zbieranie informacji dla obcych wywiadów", bo udzielał wywiadów ukraińskim mediom.

Zatrzymani pozbawieni możliwości kontaktu z rodziną i adwokatem

Białoruskie służby często publikują nagrania, w których zatrzymane osoby są zmuszane do przyznania się do wszelkiego rodzaju przewinień tuż po zatrzymaniu i na długo przed rozpoczęciem procesu. Często jest to jedyne potwierdzenie zatrzymania danej osoby, bo władze nie informują o tym bliskich w inny sposób.