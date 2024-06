"Bezzałogowe piekło", które ma powstrzymać Chiny. Admirał o tajnych planach USA

Stany Zjednoczone nigdy nie zadeklarowały jednoznacznie, czy stanęłyby zbrojnie w obronie Tajwanu w przypadku chińskiej inwazji na tę wyspę. W ostatnim czasie sugerował to prezydent Joe Biden , jednak - jak zaznaczał - decyzja o tym, czy i jak ewentualnie się angażować, zależałaby od okoliczności.

Powstrzymać inwazję Chin

Jednocześnie jednak w obliczu ogromnych chińskich zbrojeń i rosnącej, siłowej presji Pekinu na Tajwan amerykańska armia stara się być gotowa na każdą sytuację, jaka może nastąpić w Azji Wschodniej. Pytany był o to głównodowodzący amerykańskiego Dowództwa Indo-Pacyfiku adm. Samuel Paparo, który udzielił wywiadu dziennikarzowi "Washington Post" Joshowi Roginowi.

Jak podkreślił admirał, "planem A" sił amerykańskich jest odstraszenie Chin od możliwego przeprowadzenia inwazji na Tajwan. - Oni chcą sprawić światu krótką, intensywną wojnę, która się rozstrzygnie, nim świat będzie mógł wspólnie zadziałać - powiedział w rozmowie z dziennikarzem podczas zakończonej 2 czerwca konferencji bezpieczeństwa Shangri-La w Singapurze. - Moim zadaniem jest zapewnienie, by między dniem dzisiejszym a 2027 rokiem i dalej, siły USA i ich sojuszników były zdolne do przeciwstawienia się temu (ang. "capable of prevailing") - stwierdził.