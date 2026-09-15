Świat Pan młody zginął w drodze na swój ślub. "To miał być ich najpiękniejszy dzień" Oprac. Ewa Żebrowska |

Interwencja belgijskiej policji. Wideo archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: facebook.com/rschabay

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Wczesnym popołudniem w sobotę 29-letni Jordan Kinard jechał ze swoim świadkiem do kościoła na ślub. W miejscowości Libin kierowca, brat panny młodej, stracił panowanie nad pojazdem. Doszło do tragicznego wypadku - podaje portal Sud Info.

Wieczorem służby poinformowały o śmierci pana młodego. Mężczyzna miesiąc wcześniej zawarł ślub cywilny, a teraz para miała powiedzieć sobie sakramentalne "tak" przed rodziną i przyjaciółmi w kościele.

"To miał być jeden z najszczęśliwszych dni" - mówiła lokalnym mediom burmistrz Libin Anne Laffut poruszona tragedią. "Myślę o dwójce dzieci, które z pewnością wystroiły się na tę okazję, z niecierpliwością wyczekując ślubu rodziców".

Był znany w regionie

Według lokalnych mediów mężczyzna był dobrze znany i lubiany w miasteczku Habay, z którym był związany zawodowo - od czterech lat prowadził tam agencję nieruchomości. Wspierał też tamtejszą młodzieżową drużynę piłkarską. Burmistrz Habay, Olivier Barthelemy opisał go jako "pełnego entuzjazmu" i "zżytego ze społecznością".

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Wszczęto dochodzenie w celu ustalenia dokładnych okoliczności wypadku.