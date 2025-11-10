Logo strona główna
Świat

Drony nad belgijską elektrownią jądrową

Elektrownia jądrowa w Doel w Belgii
Belgia. Elektrownia jądrowa w Doel
Źródło: Reuters
W niedzielę wieczorem nad elektrownią jądrową Doel w Belgii wykryto trzy drony - poinformował rzecznik firmy energetycznej Engie. W ostatnim czasie kilkukrotnie drony zakłócały pracę lotnisk w tym kraju.

W niedzielę trzy bezzałogowce zaobserwowano nad elektrownią jądrową Doel. - Nie miało to żadnego wpływu na działanie elektrowni, władze zostały poinformowane o incydencie - poinformował rzecznik firmy energetycznej Engie.

Zakłóciły pracę lotnisk

To kolejny przypadek zakłócenia związanego z dronami w ciągu ostatnich dni. W niedzielę wieczorem na belgijskim lotnisku w Liege tymczasowo wstrzymano pracę z powodu zaobserwowania drona.

W zeszłym tygodniu drony były obserwowane nad lotniskami i bazą wojskową w Belgii. Drony zauważone nad lotniskami obsługującymi stolicę, Brukselę i Liege, na wschodzie kraju, zmusiły do ​​przekierowania wielu nadlatujących samolotów i uziemienia niektórych, które miały odlecieć we wtorek.

To już coraz częstszy problem w tym kraju. Ruch lotniczy znowu był zawieszony
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To już coraz częstszy problem w tym kraju. Ruch lotniczy znowu był zawieszony

W ostatnich miesiącach do podobnych zdarzeń dochodziło w całej Europie. Z powodu przelatujących dronów tymczasowo zamykano lotniska w kilku krajach, w tym w Szwecji w czwartek.

Wielka Brytania pomoże Belgii

Do walki z uciążliwymi dronami swoich ekspertów i sprzęt do Belgii wysyła Wielka Brytania.

- Pod koniec zeszłego tygodnia minister obrony i ja uzgodniliśmy, że wyślemy naszych ludzi i sprzęt do Belgii, aby im pomóc – powiedział BBC Richard Knighton, szef brytyjskich sił zbrojnych. Nie zdradził szczegółów dotyczących rodzaju sprzętu ani liczebności personelu, który ma zostać wysłany do Belgii.

Knighton powiedział, że nie wiadomo jeszcze, kto stoi za obserwacjami dronów, ale przypomniał, że w ostatnich latach Rosja była zaangażowana w "wojnę hybrydową". Rosja zaprzeczyła jakiemukolwiek związkowi z tymi wydarzeniami.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: FC/ads

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Belgia
