Będą próby jądrowe? Trump: wkrótce się przekonacie

Trump: kiedy Rosja nam trochę zagroziła, wysłałem atomowy okręt podwodny
Źródło: TVN24
Będziemy przeprowadzać trochę testów - powiedział Donald Trump w piątek, pytany o swoją wcześniejszą zapowiedź wznowienia prób nuklearnych. Dopytywany, czy miał na myśli detonacje, odparł: - Wkrótce się przekonacie.
Kluczowe fakty:

Trump był pytany o swoją wcześniejszą zapowiedź wznowienia testów nuklearnych podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie swojego samolotu w drodze do Florydy. Odpowiadając na pytanie, czy chodzi mu dosłownie o detonacje ładunków nuklearnych na podziemnym poligonie, prezydent USA odparł: - Wkrótce się przekonacie, ale będziemy przeprowadzać trochę testów.

Trump ponownie wskazał, że "inne kraje to robią". - A jeśli oni to będą robić, my będziemy to robić - dodał. Odmówił przy tym dalszych wyjaśnień.

Wypowiedź Trumpa nie rozwiała wątpliwości, które amerykański prezydent wywołał swoją czwartkową zapowiedzią w mediach społecznościowych wznowienia prób jądrowych.

Pierwszy raz od 33 lat. Trump wydał rozkaz wznowienia prób broni jądrowej

Pierwszy raz od 33 lat. Trump wydał rozkaz wznowienia prób broni jądrowej

J.D. Vance: wpis prezydenta Trumpa mówi sam za siebie

J.D. Vance: wpis prezydenta Trumpa mówi sam za siebie

Wysłuchanie w Senacie

W czwartek wiceadmirał Richard Corell, nominowany przez Trumpa na dowódcę Dowództwa Strategicznego (STRATCOM), odpowiedzialnego za siły nuklearne, stwierdził podczas wysłuchania w Senacie, że zapowiedź Trumpa niekoniecznie oznacza powrót do detonacji ładunków jądrowych. Według jego wiedzy ostatni taki test miał miejsce w 2017 roku i został dokonany przez Koreę Północną, zaś Chiny swoją ostatnią próbę przeprowadziły w 1996 roku.

Correll zgodził się z jednym z senatorów, że słowa Trumpa można zinterpretować jako zapowiedź prób pocisków zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych, czego w ostatnim czasie dokonywała Rosja. Władze USA wysuwały w ostatnich latach podejrzenia, że eksplozje jądrowe o małej mocy na swoich poligonach mogły przeprowadzać Chiny i Rosja, lecz nigdy nie zostały one potwierdzone. Wojskowy zapewniał też, że jest przekonany, że amerykański arsenał jest sprawny i gotowy w razie konieczności.

Ostatnia amerykańska próba nuklearna miała miejsce w 1992 roku - 33 lata temu. Stany Zjednoczone podpisały traktat o całkowitym zakazie prób nuklearnych w 1996 roku, ale Senat nigdy nie zagłosował za jego ratyfikacją.

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Braydon WilliamsU.S. Air Force/DVIDS

Donald TrumpUSABroń atomowa
