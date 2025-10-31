Będą próby jądrowe? Trump: wkrótce się przekonacie

Trump: kiedy Rosja nam trochę zagroziła, wysłałem atomowy okręt podwodny Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Prezydent USA w czwartek w mediach społecznościowych poinformował, że jego kraj wznowi próby broni jądrowej

Trump ponownie powiedział, że "inne kraje to robią" i ponownie nie wskazał przykładów.

Ostatnią próbę nuklearną USA wykonały jeszcze w latach 90. XX wieku.

Trump był pytany o swoją wcześniejszą zapowiedź wznowienia testów nuklearnych podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie swojego samolotu w drodze do Florydy. Odpowiadając na pytanie, czy chodzi mu dosłownie o detonacje ładunków nuklearnych na podziemnym poligonie, prezydent USA odparł: - Wkrótce się przekonacie, ale będziemy przeprowadzać trochę testów.

Trump ponownie wskazał, że "inne kraje to robią". - A jeśli oni to będą robić, my będziemy to robić - dodał. Odmówił przy tym dalszych wyjaśnień.

Wypowiedź Trumpa nie rozwiała wątpliwości, które amerykański prezydent wywołał swoją czwartkową zapowiedzią w mediach społecznościowych wznowienia prób jądrowych.

Wysłuchanie w Senacie

W czwartek wiceadmirał Richard Corell, nominowany przez Trumpa na dowódcę Dowództwa Strategicznego (STRATCOM), odpowiedzialnego za siły nuklearne, stwierdził podczas wysłuchania w Senacie, że zapowiedź Trumpa niekoniecznie oznacza powrót do detonacji ładunków jądrowych. Według jego wiedzy ostatni taki test miał miejsce w 2017 roku i został dokonany przez Koreę Północną, zaś Chiny swoją ostatnią próbę przeprowadziły w 1996 roku.

Correll zgodził się z jednym z senatorów, że słowa Trumpa można zinterpretować jako zapowiedź prób pocisków zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych, czego w ostatnim czasie dokonywała Rosja. Władze USA wysuwały w ostatnich latach podejrzenia, że eksplozje jądrowe o małej mocy na swoich poligonach mogły przeprowadzać Chiny i Rosja, lecz nigdy nie zostały one potwierdzone. Wojskowy zapewniał też, że jest przekonany, że amerykański arsenał jest sprawny i gotowy w razie konieczności.

Ostatnia amerykańska próba nuklearna miała miejsce w 1992 roku - 33 lata temu. Stany Zjednoczone podpisały traktat o całkowitym zakazie prób nuklearnych w 1996 roku, ale Senat nigdy nie zagłosował za jego ratyfikacją.

OGLĄDAJ: TVN24 HD