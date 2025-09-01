Z Barcelony do Strefy Gazy. Płyną, by przełamać blokadę

Klęska głodu w Strefie Gazy. Rozmowa z Alexandrą Saieh z organizacji Save the Children Źródło: TVN24

Do Strefy Gazy wypłynęło w niedzielę z portu w Barcelonie około 20 statków z pomocą humanitarną. Zamierzają one przełamać trwającą od lat izraelską blokadę morską. Na pokładzie jest około 500 osób z różnych krajów, w tym szwedzka aktywistka Greta Thunberg. Polskę reprezentuje m.in. poseł Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej.

Tysiące zwolenników zebrało się w porcie w Barcelonie, aby pożegnać statki. Wielu z nich machało palestyńskimi flagami i skandowało "Wolna Palestyna" oraz "To nie wojna, to ludobójstwo".

W porcie Barcelony przyszło nas pożegnać tyle tysięcy wspaniałych ludzi, że internet odmówił posłuszeństwa.🤷 Dlatego...

- To misja, której celem jest przeciwstawienie się niezwykle brutalnemu, nieustannemu systemowi międzynarodowemu, który nie przestrzega prawa międzynarodowego – powiedziała Thunberg.

Szwedzka aktywistka wraz z innymi aktywistami w czerwcu bezskutecznie próbowała przełamać długotrwałą izraelską blokadę morską Gazy. Siły izraelskie przejęły ich mały statek z pomocą humanitarną i deportowały ich z Izraela.

Na pokładzie jest około 500 osób z różnych krajów, w tym szwedzka aktywistka Greta Thunberg Źródło: EPA/TONI ALBIR

Izrael argumentował, że blokada nałożona w 2007 roku jest konieczna, aby powstrzymać przemyt broni dla Hamasu, i określił inne próby jej przełamania – w tym próbę Thunberg w czerwcu – jako chwyt propagandowy wspierający Hamas.

Organizatorzy flotylli obwinili światowych przywódców za brak nacisku na Izrael, aby zezwolił na przepływ pomocy humanitarnej po tym, jak globalny obserwator ds. głodu stwierdził, że część Strefy Gazy cierpi z powodu głodu.

Dołączą statki z innych portów

Globalna Flotylla Sumund ma dotrzeć do Strefy Gazy do połowy września. Do statków, które w niedzielę wyruszają z Barcelony, mają w najbliższych dniach dołączyć następne, wypływające z innych portów śródziemnomorskich.

Aktywistka i była burmistrz Barcelony Ada Colau w drodze na pokład jednego ze statków Źródło: EPA/TONI ALBIR

- Do flotylli dołączą kolejne statki, które wyruszą z Grecji, Włoch i Tunezji - powiedziała aktywistka Yasemin Acar.

Jak poinformowali organizatorzy we włoskiej Genui zebrano około 250 ton żywności dla Strefy Gazy od lokalnych grup i mieszkańców. Część pomocy została załadowana na statki wypływające z tego portu w niedzielę, a reszta trafi do sycylijskiego portu w Katanii, skąd kolejne statki mają wypłynąć do Gazy 4 września.

Wolontariusze ładują paczki z pomocą humanitarną na statki Źródło: EPA/TONI ALBIR

- To będzie największa misja solidarnościowa w historii, z większą liczbą ludzi i łodzi niż wszystkie poprzednie próby razem wzięte – podkreślił przed kilkoma dniami cytowany przez agencję AFP brazylijski aktywista Thiago Avila.

Słowo "sumud", które dało nazwę flotylli, oznacza po arabsku "wytrwałość".

Statki Flotylli Global Sumud wypłynęły z Barcelony Źródło: EPA/TONI ALBIR

Rośnie tragiczny bilans

Blokada utrzymuje się przez konflikty, w tym trwającą wojnę, która rozpoczęła się 7 października 2023 roku, gdy bojownicy dowodzeni przez Hamas wkroczyli do południowego Izraela, zabijając ponad 1200 osób i biorąc 251 zakładników, według danych Izraela.

Według urzędników służby zdrowia w Gazie izraelska kampania wojskowa w Strefie Gazy pochłonęła ponad 63 000 ofiar, głównie cywilów, i pogrążyła enklawę w kryzysie humanitarnym, pozostawiając znaczną jej część w ruinie.