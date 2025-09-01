Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Z Barcelony do Strefy Gazy. Płyną, by przełamać blokadę

Statki Flotylli Global Sumud wypłynęły z Barcelony
Klęska głodu w Strefie Gazy. Rozmowa z Alexandrą Saieh z organizacji Save the Children
Źródło: TVN24
Aktywistka klimatyczna Greta Thunberg dołączyła do flotylli statków z pomocą dla Gazy, która w niedzielę wypłynęła z Barcelony. Jej celem jest przełamanie izraelskiej blokady morskiej i dostarczenie żywności i środków humanitarnych.

Do Strefy Gazy wypłynęło w niedzielę z portu w Barcelonie około 20 statków z pomocą humanitarną. Zamierzają one przełamać trwającą od lat izraelską blokadę morską. Na pokładzie jest około 500 osób z różnych krajów, w tym szwedzka aktywistka Greta Thunberg. Polskę reprezentuje m.in. poseł Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej.

Tysiące zwolenników zebrało się w porcie w Barcelonie, aby pożegnać statki. Wielu z nich machało palestyńskimi flagami i skandowało "Wolna Palestyna" oraz "To nie wojna, to ludobójstwo".

- To misja, której celem jest przeciwstawienie się niezwykle brutalnemu, nieustannemu systemowi międzynarodowemu, który nie przestrzega prawa międzynarodowego – powiedziała Thunberg.

Szwedzka aktywistka wraz z innymi aktywistami w czerwcu bezskutecznie próbowała przełamać długotrwałą izraelską blokadę morską Gazy. Siły izraelskie przejęły ich mały statek z pomocą humanitarną i deportowały ich z Izraela.

Na pokładzie jest około 500 osób z różnych krajów, w tym szwedzka aktywistka Greta Thunberg
Na pokładzie jest około 500 osób z różnych krajów, w tym szwedzka aktywistka Greta Thunberg
Źródło: EPA/TONI ALBIR

Izrael argumentował, że blokada nałożona w 2007 roku jest konieczna, aby powstrzymać przemyt broni dla Hamasu, i określił inne próby jej przełamania – w tym próbę Thunberg w czerwcu – jako chwyt propagandowy wspierający Hamas.

Organizatorzy flotylli obwinili światowych przywódców za brak nacisku na Izrael, aby zezwolił na przepływ pomocy humanitarnej po tym, jak globalny obserwator ds. głodu stwierdził, że część Strefy Gazy cierpi z powodu głodu.

Dołączą statki z innych portów

Globalna Flotylla Sumund ma dotrzeć do Strefy Gazy do połowy września. Do statków, które w niedzielę wyruszają z Barcelony, mają w najbliższych dniach dołączyć następne, wypływające z innych portów śródziemnomorskich.

Aktywistka i była burmistrz Barcelony Ada Colau w drodze na pokład jednego ze statków
Aktywistka i była burmistrz Barcelony Ada Colau w drodze na pokład jednego ze statków
Źródło: EPA/TONI ALBIR

- Do flotylli dołączą kolejne statki, które wyruszą z Grecji, Włoch i Tunezji - powiedziała aktywistka Yasemin Acar.

Jak poinformowali organizatorzy we włoskiej Genui zebrano około 250 ton żywności dla Strefy Gazy od lokalnych grup i mieszkańców. Część pomocy została załadowana na statki wypływające z tego portu w niedzielę, a reszta trafi do sycylijskiego portu w Katanii, skąd kolejne statki mają wypłynąć do Gazy 4 września.

Wolontariusze ładują paczki z pomocą humanitarną na statki
Wolontariusze ładują paczki z pomocą humanitarną na statki
Źródło: EPA/TONI ALBIR

- To będzie największa misja solidarnościowa w historii, z większą liczbą ludzi i łodzi niż wszystkie poprzednie próby razem wzięte – podkreślił przed kilkoma dniami cytowany przez agencję AFP brazylijski aktywista Thiago Avila.

Słowo "sumud", które dało nazwę flotylli, oznacza po arabsku "wytrwałość".

Statki Flotylli Global Sumud wypłynęły z Barcelony
Statki Flotylli Global Sumud wypłynęły z Barcelony
Źródło: EPA/TONI ALBIR

Rośnie tragiczny bilans

Blokada utrzymuje się przez konflikty, w tym trwającą wojnę, która rozpoczęła się 7 października 2023 roku, gdy bojownicy dowodzeni przez Hamas wkroczyli do południowego Izraela, zabijając ponad 1200 osób i biorąc 251 zakładników, według danych Izraela.

Według urzędników służby zdrowia w Gazie izraelska kampania wojskowa w Strefie Gazy pochłonęła ponad 63 000 ofiar, głównie cywilów, i pogrążyła enklawę w kryzysie humanitarnym, pozostawiając znaczną jej część w ruinie.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: FC/ads

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA/TONI ALBIR

Udostępnij:
TAGI:
Strefa GazyIzraelAutonomia PalestyńskaGreta ThunbergFranciszek SterczewskiHiszpania
Czytaj także:
imageTitle
Kolejna nagroda w jego rękach. Polak królem EuroBasketu
EUROSPORT
Rudy Giuliani
Rudy Giuliani w szpitalu. Miał poważny wypadek
imageTitle
Głośne rozstanie po ośmiu tłustych latach. Miedwiediew bez trenera
EUROSPORT
Mgła, wrzesień, zamglenie
Gęste mgły ograniczą widzialność. Są ostrzeżenia
METEO
kebab shutterstock_2189089411
Przyszedł z maczetą i bronią, zażądał kebaba
WARSZAWA
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Afera wizowa w Kościele Naturalnym? Tysiące dekretów dla misjonarzy z zagranicy
Sebastian Klauziński
imageTitle
Wiadomo, o której zagra Iga Świątek
EUROSPORT
Donald Tusk
Premier: musimy rozumieć, kto jest wrogiem i skąd płynie zagrożenie
Polska
Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Blisko 280 tysięcy uczniów wraca dziś do stołecznych szkół
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Prezydent: Ta prawda musi wybrzmieć. Domagam się reparacji
Polska
Rząd Bayrou przetrwał dwa wnioski o wotum nieufności
"Stawką los kraju". Za tydzień zagłosują
Krajowa Rada Sądownictwa
Co dalej z neo-KRS? Są "dwa scenariusze"
Polska
45. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych
Podzielone obchody, spotkanie na granicy, pierwszy dzień szkoły
TO WARTO WIEDZIEĆ
Westerplatte
O 4.45 zawyły syreny. Obchody na Westerplatte
Trójmiasto
Trzęsienie ziemi
Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie. Lokalne władze: setki ofiar
METEO
Pogodny czwartek
Pierwszy dzień września będzie ciepły
METEO
Andrij Parubij
Szokujące zabójstwo we Lwowie. Zełenski: zatrzymano podejrzanego
imageTitle
Cudowna końcówka Polaków. Mają trzecie zwycięstwo na EuroBaskecie
EUROSPORT
imageTitle
Zabrakło argumentów. Polscy siatkarze ograni w Krakowie
EUROSPORT
imageTitle
Polacy pokonali Islandię w trzecim meczu w Spodku
EUROSPORT
imageTitle
Faworyt Vuelty pokazał moc. Aktywny dzień Kwiatkowskiego
EUROSPORT
Levante - Barcelona
Barcelona straciła punkty, a i tak jej bohaterem był bramkarz
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Realna obawa" w Pałacu Prezydenckim. "Żeby za dużo się nie wydarzyło"
Polska
Młodzi inżynierowie testowali w Krakowie marsjańskie łaziki
Marsjańskie łaziki na torze w Krakowie
Hubert Kijek
Morskie dno
Szczelina na dnie Atlantyku. Wywołała niszczycielskie trzęsienia ziemi
METEO
Karol Nawrocki
Ujawnienie pisma z MSZ. Prezydent "dyskredytuje sam siebie"
Polska
Francuscy żołnierze
"Dość precyzyjny" plan Europy. "Bardzo wątpliwy scenariusz"
Nowe prawo ma zwiększyć ochronę danych osobowych i wizerunków dzieci w szkołach
"Idealna pożywka dla przestępców". Co musi się zmienić?
Fakty
Akcja policji w Kłobucku
Stał w oknie z bronią. Policjanci otoczyli dom
Katowice
Noc, mgła
W mocy żółte alarmy. Na horyzoncie powrót burz, ulew i upału
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica