Azyl dla Zbigniewa Ziobry? Waldemar Żurek nie wyklucza zaskarżenia

Świat

Zbigniew Ziobro
Źródło: TVN24
Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził, że jeżeli były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro będzie próbował wystąpić o azyl polityczny i Węgry przyznają mu go, to rząd "musi zacząć iść w kierunku zaskarżenia tych decyzji na forum sądów europejskich".

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w podkaście Radia Zet "Podejrzani Politycy" krytycznie odnosił się do przyznania przez Węgry - kraju znajdującego się wraz z Polską w strefie Schengen - azylu politycznego byłemu wiceszefowi resortu sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.

Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości, decyzja o przyznaniu azylu może być niezgodna z unijnymi przepisami. - Jeżeli minister Ziobro będzie próbował wystąpić o azyl polityczny i Węgry zdecydują się na taki sam ruch jak przy Romanowskim, to my musimy zacząć iść w kierunku zaskarżenia tych decyzji na forum sądów europejskich, czy też podjąć stosowne działania w Komisji Europejskiej - powiedział Żurek.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Źródło: Artur Reszko/PAP/EPA

- Już Węgrom wstrzymano pokaźne środki z funduszy europejskich za łamanie praworządności, a ten azyl może być też przykładem braku respektowania prawa UE - dodał Żurek.

Jak dotąd Zbigniew Ziobro deklarował, jakoby nie zamierzał złożyć na Węgrzech wniosku o azyl.

Zarzuty dla Zbigniewa Ziobry

7 listopada Sejm uchylił immunitet poselski Ziobrze i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz ewentualne aresztowanie, w związku z zarzucanymi nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Tego samego dnia prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów oraz o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW.

W połowie listopada do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa skierowano wniosek prokuratury o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma się odbyć 22 grudnia.

Zbigniew Ziobro
Wpis ze zdjęciem Ziobry. Żurek: Wrzosek ma inny temperament
"ROZMOWA PIASECKIEGO"
28 1055 s1 cln-0071
Tak chcą sprowadzić Ziobrę do kraju. Żurek zabrał głos
Polska
Zbigniew Ziobro
Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu? Ruch Żurka
Polska

W śledztwie podejrzanym jest także m.in. były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu minionego roku wydał decyzję o aresztowaniu. Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech.

Ziobro nie wraca do kraju

Do tej pory Ziobro przebywał w Budapeszcie, a ostatnio był też w Brukseli. Nie precyzował jednoznacznie swoich planów na przyszłość, ani w sprawie azylu politycznego na Węgrzech, ani powrotu do Polski.

W ubiegłym tygodniu Ziobro zadeklarował, że stawi się w kraju w ciągu kilku godzin, jeśli "zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom", zostaną przywróceni "nielegalnie odwołani prezesi sądów" oraz "legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy".

Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Art Service

TAGI:
Waldemar ŻurekZbigniew ZiobroPrawo i SprawiedliwośćMinisterstwo Sprawiedliwości
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica