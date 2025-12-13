Azyl dla Zbigniewa Ziobry? Waldemar Żurek nie wyklucza zaskarżenia

Żurek: Ziobro musi brać to pod uwagę, że może przyjść taki moment, kiedy będzie musiał opuścić Węgry Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w podkaście Radia Zet "Podejrzani Politycy" krytycznie odnosił się do przyznania przez Węgry - kraju znajdującego się wraz z Polską w strefie Schengen - azylu politycznego byłemu wiceszefowi resortu sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Sąd oddalił dwa wnioski prokuratury w sprawie majątku Zbigniewa Ziobry

Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości, decyzja o przyznaniu azylu może być niezgodna z unijnymi przepisami. - Jeżeli minister Ziobro będzie próbował wystąpić o azyl polityczny i Węgry zdecydują się na taki sam ruch jak przy Romanowskim, to my musimy zacząć iść w kierunku zaskarżenia tych decyzji na forum sądów europejskich, czy też podjąć stosowne działania w Komisji Europejskiej - powiedział Żurek.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek Źródło: Artur Reszko/PAP/EPA

- Już Węgrom wstrzymano pokaźne środki z funduszy europejskich za łamanie praworządności, a ten azyl może być też przykładem braku respektowania prawa UE - dodał Żurek.

Jak dotąd Zbigniew Ziobro deklarował, jakoby nie zamierzał złożyć na Węgrzech wniosku o azyl.

Zarzuty dla Zbigniewa Ziobry

7 listopada Sejm uchylił immunitet poselski Ziobrze i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz ewentualne aresztowanie, w związku z zarzucanymi nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Tego samego dnia prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów oraz o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW.

W połowie listopada do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa skierowano wniosek prokuratury o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma się odbyć 22 grudnia.

W śledztwie podejrzanym jest także m.in. były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu minionego roku wydał decyzję o aresztowaniu. Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech.

Ziobro nie wraca do kraju

Do tej pory Ziobro przebywał w Budapeszcie, a ostatnio był też w Brukseli. Nie precyzował jednoznacznie swoich planów na przyszłość, ani w sprawie azylu politycznego na Węgrzech, ani powrotu do Polski.

W ubiegłym tygodniu Ziobro zadeklarował, że stawi się w kraju w ciągu kilku godzin, jeśli "zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom", zostaną przywróceni "nielegalnie odwołani prezesi sądów" oraz "legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy".

OGLĄDAJ: TVN24 HD