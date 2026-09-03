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Świat

Awaryjne lądowanie samolotu. Na pokładzie amerykański sekretarz

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Samolot z ministrem lądował awaryjnie na lotnisku w Waszyngtonie
Awaryjne lądowanie samolotu z sekretrarzem bezpieczeństwa USA
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: CNN
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Samolot, na pokładzie którego znajdował się sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA Markwayne Mullin, lądował w środę awaryjnie na lotnisku w Waszyngtonie. Powodem była awaria silnika.

Samolot Gulfstream C-37A, będący wojskową wersją Gulfstreama V, wystartował z lotniska w stanie Georgia. Na pokładzie maszyny znajdowało się 14 osób, w tym sekretarz Markwayne Mullin i wyżsi urzędnicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS).

- Właśnie straciliśmy prawy silnik i mamy sytuację awaryjną - przekazał przez radio pilot lotu 101 Straży Przybrzeżnej kontrolerom ruchu lotniczego na lotnisku im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie.

Źródło: Google Maps

Sekretarz bezpieczeństwa o awaryjnym lądowaniu: nie mogliśmy trafić w lepsze ręce

Po bezpiecznym lądowaniu sprawę skomentował Mullin. "Piloci Straży Przybrzeżnej USA sprawili, że lądowanie z jednym silnikiem wydawało się rutynową sprawą. Bez paniki, po prostu pełen profesjonalizm" - napisał skretarz bezpieczeństwa narodowego USA na platformie X.

"Po tym, jak wylądowaliśmy, piloci powiedzieli mi, że to dla nich pierwszy raz! Nie mogliśmy trafić w lepsze ręce" - dodał minister.

Amerykańska Straż Przybrzeżna podlega w czasie pokoju Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego.

Źródło: PAP
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Tagi:
USAsamolotyWaszyngton
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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