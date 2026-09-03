Świat Awaryjne lądowanie samolotu. Na pokładzie amerykański sekretarz Oprac. Aleksandra Sapeta |

Awaryjne lądowanie samolotu z sekretrarzem bezpieczeństwa USA Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: CNN

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Samolot Gulfstream C-37A, będący wojskową wersją Gulfstreama V, wystartował z lotniska w stanie Georgia. Na pokładzie maszyny znajdowało się 14 osób, w tym sekretarz Markwayne Mullin i wyżsi urzędnicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS).

- Właśnie straciliśmy prawy silnik i mamy sytuację awaryjną - przekazał przez radio pilot lotu 101 Straży Przybrzeżnej kontrolerom ruchu lotniczego na lotnisku im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie.

Źródło: Google Maps

Sekretarz bezpieczeństwa o awaryjnym lądowaniu: nie mogliśmy trafić w lepsze ręce

Po bezpiecznym lądowaniu sprawę skomentował Mullin. "Piloci Straży Przybrzeżnej USA sprawili, że lądowanie z jednym silnikiem wydawało się rutynową sprawą. Bez paniki, po prostu pełen profesjonalizm" - napisał skretarz bezpieczeństwa narodowego USA na platformie X.

"Po tym, jak wylądowaliśmy, piloci powiedzieli mi, że to dla nich pierwszy raz! Nie mogliśmy trafić w lepsze ręce" - dodał minister.

Amerykańska Straż Przybrzeżna podlega w czasie pokoju Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego.

The United States Coast Guard pilots made the single engine landing feel routine. No panic, just straight professionalism. After we landed, the pilots told me that was a first for them! We could not have been in better hands. https://t.co/ckhCkJbsRX — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) September 2, 2026 Rozwiń Źródło: X