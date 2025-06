19 osób i pies uwięzieni w kolejce linowej

Wiedeń, stolica Austrii Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Przez zachodnią Austrię przeszła w poniedziałek gwałtowna burza.

W jej wyniku uszkodzona została m.in. kolejka linowa w Dornbirn. 19 osób utknęło w wagoniku.

Sprowadzenie turystów na ziemię zajęło aż siedem godzin.

Austriackie media opisują szczegóły akcji ratunkowej, do jakiej w poniedziałek doszło w Dornbirn, na zachodzie kraju. Grupa 19 osób i towarzyszący im pies utknęli w wagoniku kolejki linowej. Łączy ona miasto ze szczytem Karren. Turyści wisieli na wysokości 80 metrów nad ziemią.

Do incydentu doszło wskutek przejścia gwałtownej burzy. Konstrukcja została uszkodzona do tego stopnia, że sprowadzenie uwięzionych przy użyciu standardowo wykorzystywanej do tego gondoli ratunkowej było niemożliwe. Jako że wagonik utknął na wysokości aż 80 metrów, służby nie mogły też podjąć działań z ziemi. Ostatecznie akcja ratunkowa trwała aż siedem godzin.

Do operacji zaangażowano śmigłowiec. Około godziny 18:30, tj. po ponad trzech godzinach od awarii, do unieruchomionego wagonika opuszczeni zostali pierwsi ratownicy. Później dołączyły do nich jeszcze dwie osoby. Cała czwórka została następnie zaangażowana w opuszczanie turystów na ziemię. Do tego wykorzystano specjalne liny.

Łącznie w akcję zaangażowanych było około 20 pracowników służb. Pierwsza osoba dotknęła ziemi chwilę po godzinie 19. Pasażerów ewakuowano pojedynczo. Wszyscy trafili później do utworzonego na miejscu centrum kryzysowego. Nikt nie został ranny. Turyści zostali pochwaleni za zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń.

Burza, która doprowadziła do uszkodzenia kolejki, wyrządziła szkody również w okolicznych miejscowościach. Według informacji przekazanych przez straż pożarną silny wiatr powalił liczne drzewa i uszkodził wiele dachów. Zerwana została również sieć trakcyjna na linii kolejowej między Dornbirn i Wolfurt.

