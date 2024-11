"Potężny huk" podczas startu i pożar na lotnisku. "Od razu wiedzieliśmy, że coś jest nie tak"

W samolocie australijskiej linii lotniczej Qantas podczas startu z Sydney doszło do awarii silnika, której towarzyszył głośny huk. Maszyna zdołała bezpiecznie zawrócić i po około pół godzinie awaryjnie wylądować. W tym samym czasie, gdy doszło do awarii startującego samolotu, wzdłuż drogi startowej zapaliła się trawa, a okolicę spowił gęsty dym. Służby próbują ustalić, czy oba zdarzenia były ze sobą powiązane.

Zdarzenie miało miejsce w piątek w Australii . Boeing 737 linii lotniczej Qantas wystartował o godz. 12:35 czasu lokalnego z lotniska w Sydney i miał polecieć do Brisbane. Jednak w trakcie startu pasażerowie usłyszeli "potężny huk". - Od razu wiedzieliśmy, że coś jest nie tak - przekazał dziennikarz stacji ABC Mark Willacy, który był na pokładzie samolotu. - Myślę, że jeszcze bardziej niepokojące było to, że samolot bardzo się męczył - powiedział. - To była prawdziwa walka o wzniesienie się w powietrze i dla wszystkich, załogi i pasażerów, było jasne, że coś było nie tak - dodał.

Huk i pożar podczas startu

Przewoźnik niedługo później przekazał w oświadczeniu, że według wstępnych ustaleń usterką, która zmusiła samolot do lądowania, była awaria silnika. "Po krótkim krążeniu samolot wylądował bezpiecznie na lotnisku w Sydney. Nasi piloci są doskonale przeszkoleni do radzenia sobie w takich sytuacjach, a samolot wylądował bezpiecznie po wykonaniu odpowiednich procedur" - przekazał w komunikacie główny pilot Qantas Richard Tobiano.

Podkreślił, że linia przeprowadzi śledztwo w sprawie, by ustalić, co doprowadziło do usterki. Wskazał, że choć pasażerowie mogli usłyszeć głośny huk, to nie doszło do żadnej eksplozji.