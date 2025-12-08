Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zginęła na spacerze z psem po plaży. Wyrok dla mordercy

Wangetti shutterstock_2520388793
Australijska policja (wideo archiwalne)
Źródło: Reuters
Były pielęgniarz został uznany winnym morderstwa 24-letniej Toyah Cordingley, której ciało siedem lat temu znaleziono na popularnej plaży w Australii. Mężczyzna po ataku przez kilka lat ukrywał się w Indiach, porzucając posiadaną w Australii żonę i dzieci.
Kluczowe fakty:
  • Toyah Cordingley została zamordowana w październiku 2018 roku, jej częściowo zakopane ciało znalazł ojciec.
  • Kiedy policja trafiła na trop mordercy, ten zdążył już uciec do Indii.
  • Śledczy uznali, że ucieczka mężczyzny została potraktowana jako dowód na jego winę.

24-letnia Toyah Cordingley została została dźgnięta co najmniej 26 razy ostrym przedmiotem podczas niedzielnego spaceru z psem, na który udała się popołudniu w październiku 2018 roku. Jej ciało znalazł ojciec kobiety. Było częściowo zakopane w wydmach na australijskiej plaży Wangetti, która znajduje się pomiędzy popularnymi wśród turystów miejscowościami Cairns i Port Douglas.

Cordingley pracowała w sklepie, była również wolontariuszką w schronisku dla zwierząt. Lokalna społeczność dobrze ją znała i lubiła, a jej śmierć wywołała oburzenie w całym stanie Queensland - pisze BBC.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zabił żonę i upozorował wypadek na torach. Wyrok

Zabił żonę i upozorował wypadek na torach. Wyrok

Trójmiasto
Ciało influencerki w lesie. Przy granicy płonął samochód jej byłego chłopaka

Ciało influencerki w lesie. Przy granicy płonął samochód jej byłego chłopaka

Maciej Wacławik

Morderstwo na plaży

Dzień po tym, jak odnaleziono ciało Cordingley, jej zabójca 41-letni Rajwinder Singh uciekł do Indii. W momencie popełnienia zbrodni mieszkał w Innisfail, które znajduje się dwie godziny drogi od miejsca śmierci 24-latki. Policja szybko wpadła na jego trop, ale wtedy był już za granicą. W Australii zostawił swoją żonę, trójkę dzieci oraz rodziców. W Indiach spędził cztery lata, próbując zbiec przed wymiarem sprawiedliwości. Został aresztowany przez lokalną policję w 2022 roku i poddany ekstradycji do Australii.

Zatrzymany Rajwinder Singh
Zatrzymany Rajwinder Singh
Źródło: Brian Cassey/AAP/EPA/PAP

W poniedziałek, po trwającym miesiąc procesie, został uznany winnym morderstwa. Zebrani w sądzie przyjęli tę decyzję owacjami. Śledczy wyjaśniali w sądzie, że ucieczka mężczyzny została potraktowana jako dowód na jego winę.

Inne dowody obejmowały DNA odzyskane z kija na miejscu zdarzenia, które z 3,8 miliarda razy większym prawdopodobieństwem pochodziło od Singha niż od przypadkowej osoby. Stwierdzono również, że przemieszanie się telefonu Cordingley pokrywało się z ruchami samochodu Singha w chwilach po ataku.

Był to drugi proces mężczyzny. Poprzedni zakończył się w marcu z powodu braku jednomyślności ławy przysięgłych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
AustraliaIndieMorderstwo
Czytaj także:
Chłopcy utknęli na balkonie
Chłopcy utknęli na balkonie. Groziło im wychłodzenie
WARSZAWA
imageTitle
Znany zawodnik groził Joannie Jędrzejczyk
EUROSPORT
10 osób zabitych na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji? Jak było naprawdę
FAŁSZ10 osób zabitych na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji? Jak było naprawdę
Zuzanna Karczewska
Elon Musk
Bruksela zabiera głos. "To nie ma sensu"
BIZNES
Deszcz, noc, deszczowa noc
Nocne opady ominą tylko część kraju
METEO
Wołodymyr Zełenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz
Koniec rozmów. Zełenski jest "wdzięczny"
Świat
imageTitle
Polakom uciekają igrzyska. Wciąż czekają na sukces w Kanadzie
EUROSPORT
Samochód po pościgu uderzył w betonowe bariery
Ścigali go kilkadziesiąt kilometrów. Usłyszeli, że chciał się "pobawić"
Białystok
imageTitle
"Ci ludzie nie potrafią jeździć na nartach". Dlaczego startują w Pucharze Świata?
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w Sieprawiu
Tragedia na drodze. Nie żyje 21-latek, 17-latka w ciężkim stanie
Kraków
Iran wprowadza oficjalny zakaz obrotu kryptowalutami
"Zanim się wejdzie na rynek, dobrze jest mieć podstawową wiedzę"
BIZNES
Viktor Orban
Orban ogłosił "bunt". "Nie przyjmiemy ani jednego"
Świat
Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje właściciel stacji benzynowej, jego żona usłyszała zarzut zabójstwa
WARSZAWA
Wyrok sądu w Szczecinie
Mężczyzna został podpalony, zmarł po kilku dniach. Jest wyrok sądu
Szczecin
Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin
Sasin wbił szpilę, Morawiecki odpowiedział. Mentzen podsumował to trzema słowami
Polska
pap_20250807_1TM
Paramount Skydance ogłasza swoją ofertę w sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery
BIZNES
imageTitle
Nagła śmierć byłego reprezentanta kraju. Brał udział w dwóch mundialach
EUROSPORT
Spłonęła drewniana dzwonnica na Kamionku
Podpalił zabytkową dzwonnicę. Nie wie dlaczego
WARSZAWA
Polski satelita wysłany w ramach programu MikroSAR wykonał pierwsze zdjęcia
W ten sposób Polski jeszcze nie widzieliśmy
METEO
imageTitle
Ostra reakcja Liverpoolu po głośnym wywiadzie Salaha
EUROSPORT
Kazik Staszewski
Nowe informacje o stanie zdrowia Kazika
Kultura i styl
shutterstock_2522950881
Prezes polskiego giganta odwołany
BIZNES
Zatrzymania CBA m.in. w nadzorze budowlanym
Osiem osób zatrzymanych, w tym urzędnicy nadzoru budowlanego. CBA: wymuszali łapówki
WARSZAWA
Bazylika św. Piotra w Watykanie
Watykan zwraca cenne przedmioty zebrane ponad sto lat temu
Świat
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Latają na spotkania z ludźmi Trumpa. Media o "partii donosicielce"
Świat
Śledztwo w sprawie grupy wywołującej fałszywe alarmy (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymano hakera. Włamywał się do rządowych baz
Kraków
shutterstock_2188080713
Coraz więcej ludzi czuje do tego wstręt. To niebezpieczna fobia
Zdrowie
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Światowida i Myśliborskiej
"Miała nogi zakleszczone pod tramwajem"
WARSZAWA
Donald Tusk
Były minister ma nową pracę. Jest decyzja premiera
BIZNES
Urząd Miejski w Mielnie
Burmistrz z zarzutami. Chodzi o poświadczenie nieprawdy i przekroczenie uprawnień
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica