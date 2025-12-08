Zginęła na spacerze z psem po plaży. Wyrok dla mordercy

Australijska policja (wideo archiwalne) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Toyah Cordingley została zamordowana w październiku 2018 roku, jej częściowo zakopane ciało znalazł ojciec.

Kiedy policja trafiła na trop mordercy, ten zdążył już uciec do Indii.

Śledczy uznali, że ucieczka mężczyzny została potraktowana jako dowód na jego winę.

24-letnia Toyah Cordingley została została dźgnięta co najmniej 26 razy ostrym przedmiotem podczas niedzielnego spaceru z psem, na który udała się popołudniu w październiku 2018 roku. Jej ciało znalazł ojciec kobiety. Było częściowo zakopane w wydmach na australijskiej plaży Wangetti, która znajduje się pomiędzy popularnymi wśród turystów miejscowościami Cairns i Port Douglas.

Cordingley pracowała w sklepie, była również wolontariuszką w schronisku dla zwierząt. Lokalna społeczność dobrze ją znała i lubiła, a jej śmierć wywołała oburzenie w całym stanie Queensland - pisze BBC.

Morderstwo na plaży

Dzień po tym, jak odnaleziono ciało Cordingley, jej zabójca 41-letni Rajwinder Singh uciekł do Indii. W momencie popełnienia zbrodni mieszkał w Innisfail, które znajduje się dwie godziny drogi od miejsca śmierci 24-latki. Policja szybko wpadła na jego trop, ale wtedy był już za granicą. W Australii zostawił swoją żonę, trójkę dzieci oraz rodziców. W Indiach spędził cztery lata, próbując zbiec przed wymiarem sprawiedliwości. Został aresztowany przez lokalną policję w 2022 roku i poddany ekstradycji do Australii.

Zatrzymany Rajwinder Singh Źródło: Brian Cassey/AAP/EPA/PAP

W poniedziałek, po trwającym miesiąc procesie, został uznany winnym morderstwa. Zebrani w sądzie przyjęli tę decyzję owacjami. Śledczy wyjaśniali w sądzie, że ucieczka mężczyzny została potraktowana jako dowód na jego winę.

Inne dowody obejmowały DNA odzyskane z kija na miejscu zdarzenia, które z 3,8 miliarda razy większym prawdopodobieństwem pochodziło od Singha niż od przypadkowej osoby. Stwierdzono również, że przemieszanie się telefonu Cordingley pokrywało się z ruchami samochodu Singha w chwilach po ataku.

Był to drugi proces mężczyzny. Poprzedni zakończył się w marcu z powodu braku jednomyślności ławy przysięgłych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD