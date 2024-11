Lidia Thorpe: zrobiłabym to ponownie

Sama Lidia Thorpe stwierdziła podczas rozmowy z reporterami, że nagana nic dla niej nie znaczy i demonstracyjnie podarła kartkę z informacją o jej udzieleniu. Polityczka określiła działania senatu mianem próby "odwrócenia uwagi od prawdziwych problemów" Australii i zapowiedziała, że "nie zamilknie". Senatorka przyznała również, że nie żałuje zakłócenia wizyty Karola III. - Gdyby król-kolonizator miał wrócić do Australii, zrobiłabym to ponownie - powiedziała, cytowana przez ABC, Thorpe.

Wykrzyczała w stronę monarchy, że "nie jest jej królem"

Październikowa wizyta Karola III w Australii była pierwszą od 13 lat. Król spędził tam 5 dni. Choć jego odwiedziny nieuchronnie stały się przyczynkiem do debaty o konstytucyjnym statusie Australii i ewentualnym zastąpieniu brytyjskiego monarchy w roli głowy państwa przez pochodzącego z wyboru prezydenta, na miejscu Karol III spotkał się z ciepłym przyjęciem. Protest Thorpe był jednym z nielicznych incydentów, do jakich doszło w trakcie wizyty.

21 października senatorka wykrzyczała w stronę monarchy, że ten "nie jest jej królem" i oskarżyła go o "ludobójstwo". - Oddajcie nam naszą ziemię. Oddajcie nam to, co nam ukradliście (…) Dajcie nam traktat (…) To nie jest twój kraj - krzyczała Thorpe. Dzień później król został obrzucony obelgami przez aborygeńskiego aktywistę Wayne'a Whartona. Mężczyzna został aresztowany.