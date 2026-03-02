Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

USA i Iran sięgnęły po nowe rodzaje uzbrojenia

|
Amerykański dron uderzeniowy LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System)
Amerykański dron uderzeniowy LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System)
Źródło: dvidshub - U.S. Central Command Public Affairs
Dziesiątki okrętów, setki samolotów oraz tysiące rakiet i dronów bierze udział w wymianie ognia pomiędzy siłami amerykańsko-izraelskimi i Iranem. Obie strony wprowadziły do walki swoje najnowocześniejsze rodzaje broni - niektóre po raz pierwszy.
Artykuł dostępny w subskrypcji

Otwarty konflikt trwa od sobotniego poranka, gdy Izrael i USA rozpoczęły uderzenia powietrzne na setki celów w całym Iranie. Teheran odpowiedział atakami na siły izraelskie i amerykańskie, a także na obiekty w innych państwach regionu. Po wszystkich stronach konfliktu są już ofiary śmiertelne - w Iranie zginął m.in. przywódca państwa Ali Chamenei i najwyższe dowództwo sił zbrojnych.

To największy i najbardziej niszczycielski w historii konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Prowadzony jest na odległość - to nie lądowa inwazja na terytorium Iranu, a obie strony konfliktu sięgnęły po swoje najnowocześniejsze rodzaje uzbrojenia. Jakie? To nie tylko amerykańskie lotniskowce i supersamoloty warte miliardy dolarów każdy. Iran atakowany jest również kopiami jego własnej broni, a sam odpowiada pociskami będącymi dumą tamtejszych sił rakietowych.

Taką potęgę Amerykanie zgromadzili wokół Iranu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Taką potęgę Amerykanie zgromadzili wokół Iranu

Sebastian Zakrzewski
Maciej Michałek
Maciej Michałek
Dziennikarz tvn24.pl, specjalista ds. Azji
Czytaj także:
Zatrzymany mężczyzna
Obezwładnili przechodnia i ukradli mu telefon
WARSZAWA
shutterstock_2688189263
Gigant inwestuje. Akcje w górę
BIZNES
Donald Trump
Trump zaprosił Polaka na scenę. "Dziękuję, Karol"
Świat
Strażak (zdjęcie ilustracyjne)
Wyczuli ulatniający się gaz w szkole. Ewakuowano blisko pięćset osób
Trójmiasto
Karol Nawrocki, Przemysław Czarnek
Komitet wyborczy Karola Nawrockiego ukarany
BIZNES
Irańskie Su-24
Katar zestrzelił dwa irańskie bombowce
RELACJA
imageTitle
Wielka wpadka podczas mistrzostw USA
EUROSPORT
PREMIUM MARK ZUCKERBERG / FACEBOOK smartfon dziecko shutterstock_172896839
Zakaz mediów społecznościowych. Władze zaczynają konsultacje
BIZNES
Mróz, księżyc i lekkie chmury
Tutaj nocą złapie lekki mróz
METEO
Fejki wokół sytuacji na Bliskim Wschodzie
"Eksplozja" na lotnisku w Dubaju, amerykański lotniskowiec "zatopiony"... A naprawdę?
Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk
Karol Nawrocki
Prezydent: tego żądam od rządu
BIZNES
Butelki po alkoholu w drzwiach Mercedesa
Jechał pijany, dużo za szybko. Butelki po wódce zostały w drzwiach auta
WARSZAWA
Donald Trump
Pierwszy raz na żywo od ataku na Iran. Trump zabrał głos: z łatwością zwyciężymy
Świat
Szczytno. Nie zatrzymał się do kontroli, popełnił 17 wykroczeń
Jechał pod prąd, zajeżdżał drogę. Był po narkotykach. Nagranie
Olsztyn
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
PiS o paliwie, Orlen odpowiada. "Niczego bardziej rosyjsko-propagandowego nie zobaczycie"
BIZNES
Norwegia. Mors pojawił się w ogrodzie
Norwegia. Mors odpoczywał na terenie posesji
METEO
Oman, Muscat
Oman z czwartym poziomem ostrzeżenia
BIZNES
imageTitle
Przegrał w finale, ale i tak zarobił o wiele więcej od mistrza
EUROSPORT
Jacek Tacik i Wojciech Bojanowski
"Krater ma dwa metry głębokości", "życie przerywane alarmami". Relacje korespondentów TVN24
Świat
imageTitle
"Za wiele wymagałam". Podwójna mistrzyni olimpijska kończy sezon
EUROSPORT
shutterstock_2507781763
Ceny gazu poszybowały
BIZNES
Zderzenie na S8
Trzy samochody zderzyły się na wjeździe do Warszawy
WARSZAWA
Wypadek na DK60 w miejscowości Czarnowo
Czołowe zderzenie z tirem. Droga krajowa zablokowana
WARSZAWA
Mgła, zamglenia, trudne warunki na drogach
Noc i ranek z ostrzeżeniami IMGW. Gdzie będzie niebezpiecznie
METEO
Premier Donald Tusk przemawia na uroczystym Apelu Pamięci przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie
Francja zwiększy arsenał nuklearny. Tusk: Polska prowadzi rozmowy
Świat
lotnisko dubaj s shutterstock_1077788411
Zjednoczone Emiraty Arabskie luzują restrykcje w przestrzeni powietrznej
BIZNES
Zboczem norweskiego fiordu zeszło osuwisko
Skały zsunęły się ze zbocza fiordu. Wybiegli z domu bez butów
METEO
imageTitle
Nie po drodze z Papszunem. Kolejne odejście z Legii
EUROSPORT
imageTitle
Czy Iran zagra na mundialu? Jest głos z federacji
EUROSPORT
Policja (zdj. ilustracyjne)
Były policjant podejrzany o gwałt może wyjść z aresztu
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica