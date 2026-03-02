USA i Iran sięgnęły po nowe rodzaje uzbrojenia

Otwarty konflikt trwa od sobotniego poranka, gdy Izrael i USA rozpoczęły uderzenia powietrzne na setki celów w całym Iranie. Teheran odpowiedział atakami na siły izraelskie i amerykańskie, a także na obiekty w innych państwach regionu. Po wszystkich stronach konfliktu są już ofiary śmiertelne - w Iranie zginął m.in. przywódca państwa Ali Chamenei i najwyższe dowództwo sił zbrojnych.
To największy i najbardziej niszczycielski w historii konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Prowadzony jest na odległość - to nie lądowa inwazja na terytorium Iranu, a obie strony konfliktu sięgnęły po swoje najnowocześniejsze rodzaje uzbrojenia. Jakie? To nie tylko amerykańskie lotniskowce i supersamoloty warte miliardy dolarów każdy. Iran atakowany jest również kopiami jego własnej broni, a sam odpowiada pociskami będącymi dumą tamtejszych sił rakietowych.