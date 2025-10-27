Ukraińcy trafili w zaporę. Okopy wroga zamieniły się w kanały

Uszkodzona zapora na zbiorniku wodnym w obwodzie biełgorodzkim Źródło: Robert Broudi/Facebook

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Robert Broudi przekazał w niedzielnym wpisie w mediach społecznościowych, że zapora na zbiorniku wodnym w obwodzie biełgorodzkim, graniczącym z Ukrainą, pękła, a poziom wody spadł o jeden metr.

Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych poinformował również, że woda zaczęła zalewać okopy z rosyjskimi żołnierzami w rejonie wsi Grafiwka. "Miejscowi się cieszą: teraz mamy nie okopy, a kanały" - ironizował Broudi.

Uszkodzona zapora na zbiorniku wodnym w obwodzie biełgorodzkim. Ujęcia z nagrania Źródło: Robert Broudi/Facebook

Braudi napisał, że operacja, przeprowadzona przez 14 Pułk Sił Systemów Bezzałogowych, miała kryptonim "Tama, trzymaj się, w razie czego".

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował o ataku na zaporę w sobotę (25 października). Zaapelował do mieszkańców okolicznych wsi o ewakuację do wyznaczonych punktów w mieście Biełgorod.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rosjanie zbombardowali zaporę. Chcą powstrzymać ukraińską ofensywę

W niedzielę żołnierze ukraińskich jednostek, walczących w obwodzie charkowskim, graniczącym z obwodem biełgorodzkim, przekazali, że oddziały wroga, którym udało się sforsować rzekę Siewiernyj Doniec w pobliżu miasta Wowczańsk, zostały skutecznie odcięte od głównych sił.

17-tysięczny Wowczańsk jest położony 70 kilometrów od półtoramilionowego Charkowa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD