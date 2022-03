Ukraina i Rosja opracowują porozumienie. "Financial Times" o 15-punktowym planie pokojowym

Ukraińscy i rosyjscy negocjatorzy opracowują 15-punktowy projekt porozumienia. Zakłada wycofanie rosyjskich wojsk z zajętych terenów, rezygnację przez Ukrainę z wejścia do NATO i umieszczenia na jej terenie zagranicznych baz wojskowych oraz międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa - podaje w środę dziennik "Financial Times". Do publikacji, w mediach społecznościowych, odniósł się Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy.

Dziennik dodaje, że chociaż Moskwa i Kijów oświadczyły w środę, że poczyniły postępy w zakresie warunków porozumienia, ukraińscy urzędnicy pozostają sceptyczni co do tego, czy prezydent Rosji Władimir Putin jest w pełni zaangażowany w działania pokojowe i wyrażają obawy, że Moskwa może zyskać na czasie, żeby przegrupować swoje siły i wznowić ofensywę. "FT" zauważa, że Putin nie wykazał w środę żadnych oznak kompromisu.

Jak pisze "FT", Ukraina zachowałaby swoje siły zbrojne, ale byłaby zobowiązana do pozostania poza sojuszami wojskowymi, takimi jak NATO oraz do powstrzymania się od umieszczenia na swoim terytorium zagranicznych baz wojskowych.

Doradca prezydenta Ukrainy: proponujemy ukraiński model gwarancji bezpieczeństwa

"Financial Times" zauważa, że choć w konstytucji Ukrainy jest zapis o staraniach o członkostwo w NATO, prezydent Wołodymyr Zełenski i jego współpracownicy coraz bardziej umniejszają szanse na wejście do sojuszu.

Kwestia praw dla języka rosyjskiego w Ukrainie

Największy punkt sporny

"FT" pisze, że największym punktem spornym pozostaje żądanie Rosji, aby Ukraina uznała aneksję Krymu w 2014 roku oraz niepodległość dwóch separatystycznych republik w Donbasie, czego Ukraina do tej pory odmawiała. Podolak zasugerował jednak, że jest gotowa rozdzielić te kwestie. "Terytoria sporne i konfliktowe to osobna sprawa. Na razie mówimy o gwarantowanym wycofaniu się z terytoriów, które są okupowane od początku operacji wojskowej 24 lutego" - powiedział dziennikowi.

Mychajło Podolak w mediach społecznościowych: strona ukraińska ma własne stanowisko

Do publikacji na Twittterze odniósł się Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Financial Times opublikował projekt przedstawiający wniosek strony rosyjskiej. Nic więcej. Strona ukraińska ma swoje własne stanowisko. Jedyne, co, na tym etapie, potwierdzamy to: zawieszenie broni, wycofanie wojsk rosyjskich i gwarancje bezpieczeństwa od wielu państw".