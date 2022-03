Atak Rosji na Ukrainę. "Mamo, mamo, ze mną wszystko w porządku". Rosyjski jeniec dzwoni do domu

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już ósmy dzień. W internecie pojawiło się nagranie, na którym rosyjski jeniec rozmawia z matką. Pod okiem ukraińskiego żołnierza uspokaja ją, że został pojmany, ale wszystko z nim w porządku. Ukraiński żołnierz, który przejmuje w pewnym momencie telefon obiecuje kobiecie, że jej syn pozostanie bezpieczny. W środę władze Ukrainy zapowiedziały, że oddadzą Rosjankom ich synów, którzy najechali na kraj, ale muszą przyjechać po nich do Kijowa.

W Internecie opublikowano nagranie, na którym pod okiem ukraińskiego żołnierza do matki dzwoni jeden z pojmanych Rosjan.

- Halo, cześć mamo. Mamo, u mnie wszystko w porządku - mówi rosyjski jeniec.

Wtedy telefon przejmuje Ukrainiec. - Dzień dobry, dzwonię z Ukrainy, z Nikołajewa. Wy wiecie co wasz syn tu robi? On tu walczy i zabija naszych obywateli - opowiada żołnierz.

- A z kim ja rozmawiam? - słychać głos kobiety w telefonie.

- Powiedz mamie - zwraca się do młodego Rosjanina żołnierz.

- Mamo jestem jeńcem. Mamo, mamo, wszystko w porządku, ze mną wszystko w porządku, dobrze mnie traktują - odpowiada Rosjanin, po czym znów zaczyna mówić Ukrainiec.

- Proszę się nie denerwować, ja dałem słowo, jego nikt tu nie ruszy. Proszę, pomóż swojemu synowi, pomóż innym synom ze swojego kraju, żeby oni nie znajdowali się w takich sytuacjach. My nie chcemy wojny, my nie chcemy z nikim wojować, my na nikogo nie napadamy. My chcemy żyć, my chcemy wychowywać dzieci, tak jak i wy. My chcemy cieszyć się życiem - mówi Ukrainiec.

Rosyjscy żołnierze w niewoli. Kijów: matki mogą ich odbierać

Ukraińskie władze w środę 2 marca wystosowały apel do matek rosyjskich żołnierzy, których wzięto do niewoli, aby przyjeżdżały do Kijowa odbierać jeńców.

- Proszę przekazać tę informację tysiącom rosyjskich matek, których synowie zostali wzięci do niewoli na Ukrainie. Podjęto decyzję o zwróceniu schwytanych rosyjskich żołnierzy matkom w Kijowie, jeśli przyjadą po nich na Ukrainę - poinformował doradca MSW w Kijowie Anton Heraszczenko.

Ukraińskie Ministerstwo Obrony stworzyło portal, w którym publikowane są zdjęcia rosyjskich jeńców. Jak obiecują Ukraińcy - pojmanym nie stanie się krzywda. Heraszczenko powiedział, że matki żołnierzy właśnie tam mogą znaleźć informacje o losie swoich synów.

By dowiedzieć się, czy konkretny żołnierz żyje, matki mogą dzwonić także na infolinię Ministerstwa Obrony Ukrainy. Potem kobiety powinny dotrzeć na terytorium Polski do jednego z punktów kontrolnych z Ukrainą. Tam zostaną przetransportowane do Kijowa.

- My, Ukraińcy, w przeciwieństwie do faszystów Putina, nie prowadzimy wojny z matkami i ich uwięzionymi dziećmi. Czekamy na was w Kijowie - dodał Anton Heraszczenko.

Autor:kw/adso

Źródło: TVN24, PAP, news.obozrevatel.com