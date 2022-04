Siły ukraińskie odzyskały kontrolę nad pięcioma miejscowościami na południu kraju

Amerykański sekretarz Stanu Antony Blinken i Sekretarz Obrony Lloyd Austin udali się w sobotę do Polski, a następnie w niedzielę na Ukrainę, gdzie spotkali się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim innymi wysokimi urzędnikami ukraińskimi, poinformował wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu.

W nadchodzącym tygodniu amerykańscy dyplomaci wznowią " codzienne podróże" przez granicę do Lwowa, a urzędnicy planują powrót do misji w Kijowie, jak poinformował urzędnik Departamentu Stanu.

"Byłoby to podkreślenie naszych zobowiązań wobec Ukrainy. Będziemy dążyć do jak najszybszego powrotu naszych dyplomatów do amerykańskiej ambasady w Kijowie"