"Pilne konsultacje" prezydenta Dudy i szefa NATO

Pakt Północnoatlantycki będzie nadal wspierać odważnych Ukraińców w walce z agresją Kremla, tak długo, jak będzie to potrzebne - napisał szef NATO Jens Stoltenberg w reakcji na zmasowane ataki rakietowe Rosjan na ukraińskie miasta. Szef amerykańskiejdyplomacji Antony Blinken podkreślił, że wsparcie USA dla Ukrainy będzie trwało niezmiennie na wielu polach. Szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly przekazał, że ataki na cywilów są nie do przyjęcia i jest to demonstracja słabości Władimira Putina, a nie jego siły. Rosyjskie zbrodnie potępili szefowie dyplomacji Francji i Niemiec.