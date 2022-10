Zełenski rozmawiał z Bidenem o "priorytecie numer 1 we współpracy"

Mówiąc o ataku na ukraińskie obiekty infrastruktury energetycznej, Władimir Putin przyznał się do zbrodni wojennej – ocenił analityk Rusłan Lewijew z projektu Conflict Intelligence Team, który monitoruje przebieg wojny i dokumentuje zbrodnie wojenne.



- Władimir Putin powiedział, że Rosja przeprowadziła zmasowany atak na obiekty energetyki, dowodzenia wojskowego i łączności Ukrainy na propozycję ministerstwa obrony i według planu sztabu generalnego – powiedział Lewijew w codziennym podsumowaniu wojny na Ukrainie.



- To bardzo ważne, słowa o ataku na cele energetyczne są faktycznie przyznaniem się do zbrodni wojennej. Atak na infrastrukturę energetyczną jest atakiem na infrastrukturę cywilną. Atak na obiekty energetyczne i pozbawienie elektryczności kilku obwodów nie wpłynie na sytuację wojskową, nie spowoduje, że "posypie się" front czy poddadzą się ukraińscy żołnierze – tłumaczył.



Jak dodał, nie może być mowy o żadnym uzasadnieniu tych ataków z punktu widzenia wojskowego. - To jest wyłącznie terroryzowanie ludności. To zbrodnia wojenna, której celem jest terroryzowanie cywilów – zaznaczył Lewijew.



- (Po stronie rosyjskiej) była mowa o infrastrukturze wojskowej, o obiektach łączności, ale na razie nic takiego nie zobaczyliśmy. Widzieliśmy park, place w miastach, domy, magazyn – mówił dalej analityk.



W świetle prawa międzynarodowego zbrodnią wojenną jest m.in. "dokonywanie bezprawnie i samowolnie poważnych zniszczeń i przywłaszczanie mienia, nieusprawiedliwione koniecznością wojskową"



Conflict Intelligence Team to projekt rosyjskich dziennikarzy śledczych, którzy prowadzą szczegółowy monitoring i analizę open source rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę. Wcześniej zajmowali się m.in. konfliktem w Donbasie i rosyjskimi działaniami zbrojnymi w Syrii. Jednym z celów ich działalności jest dokumentowanie zbrodni wojennych.