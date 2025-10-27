Logo strona główna
Świat

Jest podejrzany o atak na Nord Stream. Włoski sąd podjął decyzję

Nord Stream 2
Rosja ogranicza przepustowość gazociągu Nord Stream 1. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Obywatel Ukrainy Serhij K., podejrzany o atak na gazociąg Nord Stream w 2022 roku, może trafić w ręce niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Sąd apelacyjny w Bolonii zgodził się na przekazanie mężczyzny. Adwokat Serhija K. zapowiedział ponowne odwołanie się od decyzji.
Kluczowe fakty:
  • Niemieckie media podały, że Serhij K. był organizatorem ataku na rosyjsko-niemiecki gazociąg Nord Stream.
  • Boloński sąd po raz drugi wyraził zgodę na przekazanie Ukraińca Niemcom.
  • W połowie października warszawski sąd odmówił wydania stronie niemieckiej Wołodymyra Żurawlowa, ściganego europejskim nakazem aresztowania.

49-letni Serhij K. został zatrzymany w sierpniu tego roku koło Rimini, gdzie przebywał z rodziną na wakacjach. Twierdzi, że nie miał nic wspólnego z akcją sabotażową.

Zgoda na przekazanie stronie niemieckiej

Włoskie sądy kolejnych instancji wydały zgodę na przekazanie mężczyzny Niemcom, które chcą wytoczyć mu proces za uszkodzenie rurociągu.

Sąd odmówił ekstradycji do Niemiec. Żurek: nie będzie odwołania
Sąd odmówił ekstradycji do Niemiec. Żurek: nie będzie odwołania

Włoski Sąd Najwyższy (Kasacyjny) zablokował zgodę wydaną wcześniej przez sąd apelacyjny i odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Boloński sąd po raz drugi wyraził zgodę na przekazanie Ukraińca Niemcom, a jego adwokat Nicola Canestrini zapowiedział ponowne zaskarżenie tej decyzji - podała agencja Ansa.

- W postępowaniu doszło do ciężkich naruszeń proceduralnych, które podważają jego legalność i zgodność z zasadami sprawiedliwego procesu - podkreślił Canestrini. W jego ocenie "nie jest przestrzegana zasada wzajemnego zaufania między państwami, czego dowodem jest to, że nie wzięto pod uwagę polskiej decyzji, w której uznano obiektywny immunitet funkcjonalny".

Atak na Nord Stream. Sabotażyści wyczarterowali jacht, a następnie podłożyli bomby. Nie brakuje polskich wątków
Wiarygodność europejskiego systemu

Canestrini oświadczył ponadto, że w toku postępowania przed sądem w Bolonii nie zweryfikowano gwarancji procesowych i dotyczących warunków uwięzienia w Niemczech, a także immunitetu funkcjonalnego oraz politycznej natury zarzucanego jego klientowi sabotażu.

- Stawką jest nie tylko los jednego człowieka, ale wiarygodność europejskiego systemu współpracy sądowej - ocenił włoski adwokat.

Atak na Nord Stream. Niemieckie media opisują wyniki śledztwa: miała to zrobić grupa sześciu osób na łodzi
Podczas poprzedniej, czwartkowej rozprawy przed sądem apelacyjnym w Bolonii Canestrini przedstawił powody sprzeciwu wobec przekazania jego klienta niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości. Wśród nich wymienił "ciężkie warunki przetrzymywania w Niemczech".

Adwokat zaznaczył, że nakłada to na włoski wymiar sprawiedliwości obowiązek zwrócenia się o dodatkowe informacje, także w związku z tym, że Serhij K. nie ma dostępu do akt swojej sprawy w Niemczech mimo powtarzanych próśb o to.

Ponadto prawnik zwrócił uwagę na „charakter polityczny i militarny zarzucanych czynów, które wpisują się w kontekst operacji powiązanych z międzynarodowym konfliktem zbrojnym” - podkreślono w nocie jego kancelarii.

"Bezczelność wobec Polski". Niemiecki dziennik o słowach byłego kanclerza
"Bezczelność wobec Polski". Niemiecki dziennik o słowach byłego kanclerza

- Kwalifikacja polityczna zachowań przypisywanych obywatelom ukraińskim, którzy sprzeciwili się nielegalnej według prawa międzynarodowego inwazji (Rosji), umieszcza takie czyny poza polem stosowania europejskiego nakazu aresztowania - argumentował obrońca aresztowanego.

Ustalenia śledczych

Niemieckie media podały wcześniej, że K. był organizatorem ataku na rosyjsko-niemiecki Nord Stream, a nie - jak sądzono wcześniej - jednym z jego koordynatorów.

Według niemieckiej prokuratury Ukrainiec i jego wspólnicy do swojej akcji wykorzystali jacht, który wypłynął z portu w Rostocku. Wynajęli go w Niemczech na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i z pomocą pośredników.

Śledczy twierdzą, że nurkowie przyczepili do nitek gazociągu Nord Stream co najmniej cztery ładunki wybuchowe. Później mieli zostać odebrani przez kierowcę i zawiezieni na Ukrainę.

Gazociągi Nord Stream i Baltic Pipe
Gazociągi Nord Stream i Baltic Pipe
Źródło: PAP/Maciej Zieliński

W połowie października warszawski sąd odmówił wydania Niemcom Wołodymyra Żurawlowa, Ukraińca ściganego wydanym przez ten kraj europejskim nakazem aresztowania i podejrzewanego przez nich o wysadzenie gazociągu Nord Stream.

Autorka/Autor: tas/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Newscom

Nord Stream 2RosjaNiemcyAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
