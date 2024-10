Samolotom w powietrzu zaczęło brakować paliwa

Co najmniej 20 samolotów wylądowało we wtorek wieczorem awaryjnie w Stambule - poinformował turecki portal Duvar. W związku z irańskim atakiem rakietowym na Izrael kilka krajów na Bliskim Wschodzie zamknęło swoją przestrzeń powietrzną.

Iran wystrzelił we wtorek ponad 180 rakiet balistycznych w kierunku Izraela , większość została zestrzelona przez obronę powietrzną. W związku z irańskim atakiem swoją przestrzeń powietrzną zamknęły, oprócz wspomnianych dwóch państw, także Irak i Jordania . Decyzja ta sparaliżowała ruch lotniczy w regionie.

Chaos na niebie

Tureckie linie lotnicze Pegasus z uwagi na sytuację bezpieczeństwa odwołały loty wyznaczone na 1 i 2 października do Iranu, Iraku i Jordanii. Do 8 października odwołane są też rejsy do Bejrutu z powodu izraelskich ataków na Liban.