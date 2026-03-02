Dym nad ambasadą USA w Kuwejcie. "Pozostańcie w domach"

Ogień w amerykańskiej ambasadzie w Kuwejcie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Iran potwierdził w niedzielę śmierć Alego Chameneiego oraz innych wysoko postawionych przywódców. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian poinformował, że Rada Przywódcza rozpoczęła prace. Organ ten będzie tymczasowo zastępować Chameneiego.

Atak na Iran rozpoczął się w sobotę rano. Po tym irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie. Wymiana ognia trwa.

W wyniku irańskich ataków ucierpiały między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie.

Prezydent USA Donald Trump powiedział brytyjskiemu dziennikowi "The Daily Mail", że przewiduje, że operacja przeciwko Iranowi potrwa "cztery tygodnie lub mniej".

Agencja Reutera opublikowała w poniedziałek rano nagranie, na którym widać dym unoszący się nad ambasadą USA w Kuwejcie. W najbliższych okolicach placówki widziane były karetki pogotowia oraz wozy straży pożarnej.

Ambasada wydała na X ostrzeżenie dla obywateli USA, wzywając ich do "schronienia się i pozostania w domach". Zalecono, by nie przychodzić do ambasady. Jak podkreślono, nadal istnieje zagrożenie ze strony irańskich rakiet i dronów.

Katastrofa myśliwców w Kuwejcie

Również w poniedziałek niedaleko amerykańskiej bazy Ali Al Salem w Kuwejcie rozbiło się kilka amerykańskich myśliwców - przekazało ministerstwo obrony Kuwejtu. Jak dodano, członkowie wszystkich załóg przeżyli.

Do tej pory według oficjalnych informacji w wojnie z Iranem zginęło trzech amerykańskich żołnierzy. Prezydent Trump przyznał na nagraniu w mediach społecznościowych, że prawdopodobnie ofiar po stronie amerykańskiej będzie więcej.

Do obu incydentów najprawdopodobniej doszło w związku z operacją, jaką siły amerykańskie od soboty prowadzą wraz z Izraelem przeciwko Iranowi.

