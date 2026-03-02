Czy Amerykanie popierają atak na Iran? Sondaż

Skutki nalotów na siedzibę irańskiego przywódcy w Teheranie - wideo bez dźwięku Źródło: Reuters/Vantor

Amerykańsko-izraelski atak na Iran rozpoczął się w sobotę rano. Centralne Dowództwo USA w niedzielę przekazało, że od tego czasu amerykańska armia zaatakowała ponad tysiąc celów. Uderzono między innymi w siedzibę najwyższego przywódcy w Teheranie. Ali Chamenei zginął, co wczoraj potwierdził Iran. Prezydent USA Donald Trump, ogłaszając rozpoczęcie działań bojowych, wezwał naród irański do powstania przeciwko reżimowi.

Czy Amerykanie popierają atak na Iran

Zgodnie z wynikami sondażu Reuters/Ipsos, przeprowadzonego w dniach 28 lutego - 1 marca, 27 procent respondentów zadeklarowało poparcie dla operacji, którą nazwano "Epicka Furia". 43 procent wyraziło dezaprobatę wobec ataku na Iran, a 29 procent nie ma zdania. Jaka jest wiedza Amerykanów na ten temat? Dziewięciu na dziesięciu badanych stwierdziło, że słyszało "przynajmniej trochę" o atakach, które rozpoczęły się wczesnym rankiem w sobotę.

Sondaż wykazał zarazem, że ponad połowa Amerykanów - 56 procent - uważa, że Donald ​​Trump, który w ostatnich miesiącach zlecił również ataki w Wenezueli, Syrii i Nigerii, jest "nadmiernie skłonny" do użycia siły militarnej w celu realizacji interesów USA.

Większym poparciem dla działań prezydenta wykazali się republikanie - 55 procent z nich wyraziło aprobatę dla jego działań w Iraku. W przypadku demokratów jest to 7 procent. Jednocześnie poparcie dla Trumpa jako prezydenta nieznacznie spadło do 39 procent, o jeden punkt procentowy poniżej wyniku sondażu Reuters/Ipsos przeprowadzonego w dniach 18-23 lutego.

Ataki na Iran rozpoczęły się trzy dni przed pierwszymi prawyborami w wyborach uzupełniających w USA, które zadecydują o tym, czy republikanie utrzymają większość w Kongresie przez kolejne dwa lata.

Badanie Reuters/Ipsos przeprowadzono online na 1282 dorosłych Amerykanach.

Opracowała Ewa Żebrowska / az