Świat

Atak irańskich łodzi. Dwa tankowce stanęły w płomieniach

Eksplozja
Dwa tankowce stanęły w płomieniach po atakach irańskich łodzi
Źródło: Reuters
Irańskie łodzie zaatakowały tankowce na wodach terytorialnych Iraku - przekazał Reuters. Na nagraniu udostępnionym przez agencję widzimy, jak dwie jednostki stają w płomieniach po potężnej eksplozji. Od początku walk w regionie zaatakowano już co najmniej 16 jednostek pływających.

Jak podał Reuters, zaatakowane w nocy ze środy na czwartek tankowce to pływający pod banderą Wysp Marshalla Safesea Vishnu oraz zarejestrowany na Malcie Zefyros.

Według firm zajmujących się bezpieczeństwem morskim, jednostki te zostały zaatakowane przez irańskie łodzie wypełnione materiałami wybuchowymi w pobliżu irackiego portu Umm Kasr i stanęły w płomieniach w strefie przeładunku między statkami.

"Wszyscy z 23 członków załogi są cali i bezpieczni. Zostali ewakuowani i przetransportowani na ląd" – poinformowała w oświadczeniu firma Benetech Shipping SA, zarządzająca statkiem Zefyros.

Wcześniej irackie służby bezpieczeństwa portowego informowały o wyłowieniu z wody ciała zagranicznego członka załogi jednego z tankowców.

Dwa tankowce stanęły w płomieniach po ataku irańskich łodzi
Dwa tankowce stanęły w płomieniach po ataku irańskich łodzi
Źródło: Reuters

Ataki na tankowce w Zatoce Perskiej

Reuters przekazał, że od wybuchu walk między siłami irańskimi a amerykańsko-izraelskimi 28 lutego, w regionie zaatakowanych zostało co najmniej 16 jednostek pływających.

Transport przez cieśninę Ormuz, kluczowy szlak dla jednej piątej światowego transportu ropy, niemal zamarł, co wywindowało ceny surowca do poziomu z 2022 roku. Irańscy Strażnicy Rewolucji ostrzegli, że każda jednostka w cieśninie będzie celem. Z kolei amerykańska marynarka wojenna odmawia na razie eskortowania statków, uznając ryzyko za zbyt wysokie, mimo gróźb prezydenta Donalda Trumpa o nasileniu ataków na Iran w przypadku blokady szlaku.

Iran zaatakował amerykański tankowiec. "Cieśnina jest pod kontrolą Islamskiej Republiki"

Iran zaatakował amerykański tankowiec. "Cieśnina jest pod kontrolą Islamskiej Republiki"

W Cieśninie Ormuz "płonie tankowiec trafiony dronami"

W Cieśninie Ormuz "płonie tankowiec trafiony dronami"

"Incydenty z udziałem tankowców (...) stanowią niepokojący wskaźnik eskalacji napięć w regionie kluczowym dla światowej gospodarki" – oświadczyło irackie ministerstwo ropy. Resort podkreślił, że "bezpieczeństwo żeglugi na międzynarodowych szlakach morskich i liniach dostaw energii musi pozostać wolne od regionalnych konfliktów".

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień /akw

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

IranIrakstatkiRopa naftowaUSAIzrael
