Wieloletni konflikt mocarstw nuklearnych. "To budzi wielki niepokój"

Stawiski: wygląda na to, że jest to precyzyjnie wymierzona akcja odwetowa Indii Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Indie chcą zademonstrować, że nie pozostawią bez echa tragedii, do której doszło całkiem niedawno - ocenił po ataku Indii na Pakistan Jacek Stawiski, dziennikarz TVN24, komentator spraw międzynarodowych. Przypomniał o zamachu terrorystycznym na grupę turystów z końca kwietnia, do której doszło na spornym terytorium kontrolowanym przez Indie.

Rząd Indii poinformował we wtorek wieczorem czasu polskiego, że indyjska armia rozpoczęła "Operację Sindoor" i przeprowadziła ataki na Pakistan i kontrolowaną przez to państwo część Kaszmiru.

"Nasze działania były skoncentrowane, wyważone i nie miały charakteru eskalacyjnego. Nie zaatakowano żadnych pakistańskich obiektów wojskowych. Indie wykazały się znaczną powściągliwością w wyborze celów i metod realizacji" - przekazał rząd w oświadczeniu.

Dowiedz się więcej: Indie zaatakowały cele w Pakistanie. Odpowiedziała artyleria

Do ataku Indii odniósł się na antenie TVN24 Jacek Stawiski, dziennikarz TVN24 i TVN24 BiS, komentator spraw zagranicznych. - Wiemy, że od wielu lat, od niepodległości Indii i Pakistanu w końcu lat 40. państwa te toczą spór, który czasami wkracza w okres wojny - jak na przykład w latach 70 - spór o to, do kogo należy Kaszmir - wyjaśniał Stawiski.

Dodał, że Kaszmir jest podzielony między tymi dwoma państwami. Stawiski przywołał też zamach terrorystyczny na grupę turystów w okolicy miasta Pahalgam w stanie Dżammu i Kaszmir, w którym zginęło ponad 20 osób.

Stawiski: wygląda na to, że to jest akcja odwetowa Indii

- Indie zapowiedziały reakcję. Pakistan odrzuca te oskarżenia. Spodziewano się tego, aczkolwiek spodziewano się tego nawet wcześniej, bo już kilka dni temu ministerstwo obrony Pakistanu zapowiadało, że Indie zdecydowały się na operację zbrojną - przypomniał Jacek Stawiski.

Według niego "wygląda na to, że to jest precyzyjnie wymierzona akcja odwetowa Indii". - Indie chcą zademonstrować, że nie pozostawią bez echa, bez odpowiedzi tej tragedii, do której doszło całkiem niedawno - powiedział.

Stawiski przypomniał także, że oba państwa dysponują bronią atomową. - To oczywiście budzi wielki niepokój, ale to też stanowi pewny istotny czynnik mitygujący. To jest pewien czynnik zniechęcający do spirali konfliktu zbrojnego i wydaje mi się, że broń atomowa w rękach zarówno Indii, jak i Pakistanu może odgrywać rolę tonującą - ocenił Jacek Stawiski.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo